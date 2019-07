Lara Komar vrnitev na Instagram pospremila s fotografijo s plaže

Da hekerji nikoli ne počivajo, je spoznala tudi Lara Komar. Glavna igralka serije Reka ljubezni je pred dnevi sporočila, da so ji zlikovci vdrli v uporabniški račun na Instagramu, a na srečo ji ga je zdaj uspelo dobiti nazaj.

Igralki in po novem tudi žirantki šova Znan obraz ima svoj glasLari Komar so nepridipravi nedavno vdrli v Instagram račun in ji ga blokirali. Zaradi tega je bila prisiljena ustvariti začasni profil. Temnolasa Lara je bila v bitki s hekerji uspešna vsaj toliko, da si je uporabniški račun zdaj priborila nazaj. ''Nazaj sem,'' je na svojem uradnem profilu sporočila svojim sledilcem in oboževalcem, ob tem pa objavila poletno fotografijo s plaže, na kateri nasmejana do ušes nosi dvodelne kopalke.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Lara meni, da družbena omrežja nudijo možnost širjenja osebnih misli, da se tam lahko izmenjavajo mnenja, se navdihuje in opozarja. "Danes, ko se počutiš povezanega s celotnim svetom, ko se ti zdi, da ti je globalna realnost dosegljiva, sem se počutila popolnoma nemočno ... Nekaj, kar sem gradila iz dneva v dan, kar sem s srcem spremljala ... Fotografije, zapisi, sporočila, spomini ... Kot nekakšen dnevnik, ki sem ga čutila kot svojega in obenem delila s sledilci, ki so me spremljali in s katerimi smo se prijetno družili na tem omrežju in je nato v trenutku izginilo," se je ob izgubi profila počutila nemočno Lara. A na srečo za zdaj to ostaja le grenka izkušnja.

Laro Komar bomo jeseni lahko spremljali v vlogi žirantke šova Znan obraz ima svoj glas. FOTO: POP TV