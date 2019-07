Lara Komar tarča hekerjev: Počutila sem se popolnoma nemočno

"V četrtek zjutraj je moj instagram profil izginil. Je to mogoče? Danes, ko se počutiš povezanega s celotnim svetom, ko se ti zdi da ti je globalna realnost dosegljiva, sem se počutila popolnoma nemočno.... Nekaj, kar sem gradila iz dneva v dan, kar sem s srcem spremljala ... Fotografije, zapisi, sporočila, spomini ... Kot nekakšnen dnevnik, ki sem ga čutila kot svojega in obenem delila s sledilci, ki so me spremljali in s katerimi smo se prijetno družili na tem omrežju in je nato v trenutku izginilo. Na pomoč so mi priskočili prijatelji, ki so začeli pisati iz svojih profilov na instagramov servis. Do sedaj ni bilo nobenega odgovora,"je za 24ur.com povedala Lara in dodala, da si je za enkrat ustvarila začasni profil, da pa vseeno upa, da bo dobila nazaj prvotnega.

Lara pravi, da družbena omrežja nudijo možnost širjenja osebnih misli, tam se lahko izmenjavajo mnenja, se navdihuje in opozarja."Mogoče bo moja zgodba pomagala komu, ki se bo znašel v podobni situaciji," je še povedala Lara.