Lastnika v vodnjak sredi srca potopila 360 steklenic vina

Štajerska vinogradnika Šerbinek s Špičnika, poznana po tem, da skozi njihove vinograde poteka cesta v obliki srca, sta se letošnje valentinovo odločila praznovati nekoliko drugače kot običajno. Povabila sta prijatelje in v vodnjak, ki stoji v sredini znamenite oblike, potopila 360 steklenic predikatnega vina chardonnay, pridelanega pred skoraj tremi leti, in hrastov sod, napolnjen z vinom zadnje trgatve. V 16-metrskem vodnjaku bo vino ostalo do naslednjega valentinovega, ko bosta ponovno povabila prijatelje in jih obdarila s posebnim vinom, vinom, ki je zraslo in dozorelo v sredini srčka.