'Združujeta nas široko srce in malo bolj debela denarnica'

Že 10 let se slovenski lastniki prestižnih italijanskih znamk Ferrari in Maserati družijo in jih razkazujejo v vsej njihovi lepoti, hitrosti in glasnosti. Naši glavni sovražniki niso radarji ali prežeči policisti, ampak tisti 'ležeči', pravijo v klubu. V njihove vrste se je na vsak način želel infiltrirati voditelj in novinar Simon Vadnjal. Pa mu je uspelo?

Kaj pa če bi enkrat za spremembo nedeljski izlet začeli z zvokom hitrih jeklenih konjičkov? Ljubezen do tovrstnega grmenja italijanskih prestižnih lepotcev združuje slovenske lastnike v butični klub. Na druženje so nas ta vikend povabili v Postojno, ob 10-obletnici kluba pa so ta konec tedna za volani svojih lepotcev prekrižarili Slovenijo po dolgem in počez. "V Sloveniji imamo recimo 120 Ferrarijev, v našem okolju jih je pa samo 35, ker tukaj smo crème de la crème. Ne pašejo vsi notri, eni so bolj krimiči, eni so zafrustrirani, eni se skrivajo, mi smo kul. Ljudje so različni, združuje pa nas široko srce in malo bolj debela denarnica," je povedal predsednik Kluba lastnikov vozil Ferrari Adriatic Danilo.

Klub lastnikov vozil Ferrati Maserati Adriatic praznuje deseto obletnico. FOTO: POP TV icon-expand

V Klubu so lastniki avtomobilov, katerih vrednosti se gibajo med 150 tisoč evrov pa vse do milijona evrov. Kljub hitrim avtomobilom jim na cestah preglavice povzročajo gneče. Njihovi največji sovražniki pa niso radarji temveč cestne grbine. Ne gre pa za ekskluzivno moški klub. "Moram reči, da smo kar vse prisotne s partnerji, kot solastnice in nas je že kar precejšnje število," je povedala članica Kluba lastnikov vozil Ferrari in Maserati Adriatic Nina Rožman Arsić in dodala: "Dejansko nas povezuje strast do jeklenih konjičkov, druženje, smo kar ena malo večja družina. Zelo se veselimo vožnje, raziskovanja in vsak dogodek je za nas nekaj posebnega in čudovitega."

Člani kluba so izjemno povezani. FOTO: Miha Kačič icon-expand