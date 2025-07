Lastniki spačkov z vsega sveta prispeli v Postojno

Postojna bo od danes do nedelje gostila 25. svetovno srečanje prijateljev avtomobila 2CV, po domače spačka, ki ga organizira Citroen klub Slovenije. Na srečanju, ki bo tokrat drugič potekalo v Sloveniji, pričakujejo več kot 8000 gostov z okoli 4000 avtomobili. Ti so v Sloveniji dobro znani, saj so jih vrsto let izdelovali tudi v koprskem Cimosu.

Udeležencem, ki prihajajo iz 30 držav sveta, je namenjeno petdnevno dogajanje na športnem letališču v Postojni. Prilagojeno bo obiskovalcem vseh starosti, od panoramskih voženj po notranjski pokrajini, tekmovanja v spretnostni vožnji in spretnosti razstavljanja in sestavljanja spačkovega motorja, izbora najbolj ohranjenih ali predelanih modelov, tržnice z rezervnimi deli, retro dodatki in ročno izdelanimi spominki.

Zvrstili se bodo številni večerni koncerti, potopisna predavanja in tehnične delavnice, razstava izbranih vozil in eksponatov v Kulturnem domu Postojna ter Fotografska razstava po ulicah mesta s prizori iz zgodovine modela 2CV. Vsak dan bodo potekale igre za otroke, na prizorišču bo tudi mladinski šotor, ki bo ponudil prostor za druženje in zabavo mladih. Po srečanju bodo organizirali izlete po Sloveniji, so zapisali na spletni strani Občine Postojna. Svetovno srečanje prijateljev 2CV je mednarodna prireditev, ki poteka vsaki dve leti. Dogodek pritegne več tisoč ljubiteljev spačkov z vsega sveta, tudi iz ZDA, Avstralije, Južne Amerike, Afrike in Evrope. Njegov namen je ohranjanje dediščine teh kultnih vozil. Letošnje srečanje je 25. po vrsti. V Sloveniji so ga prvič organizirali pred 30 leti v Mariboru.

