Laura Beranič razkrila spol otroka

Laura Beranič, ki smo jo gledalci sprva spoznali v šovu Sanjski moški, v katerem se je borila za srce Gregorja Čeglaja, je našla srečo v ljubezni. Simpatična Mariborčanka je na zadnji dan leta 2025 navdušeno delila tudi novico, da bo kmalu postala mamica. Nedavni praznik zaljubljencev pa je izkoristila za to, da je razkrila, katerega spola bo njen prvi otrok.

"Imava ..." je zapisala ob črno-belem posnetku, ki ga je objavila na Instagramu. Na videu s partnerjem v zrak pihneta konfete, takrat pa se vse obarva v rožnato barvo. "Deklica je," se izpiše na ekranu, polnem roza barve. Kdaj se jima bo pridružil novi član družine, pa ni razkrila.