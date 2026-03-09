Igralka, mati, partnerka in samo Lea: Ženske imamo lahko vse

8. marca obeležujemo mednarodni dan žensk, s katerim znova in znova odpiramo vprašanja o enakosti med spoloma ter pravicah in položaju žensk v sodobni družbi. Praznik, katerega korenine segajo v čase boja za boljše delovne pogoje in politično enakopravnost, je danes priložnost za pogled z ženske perspektive. Da opozorimo na vsakodnevne izzive, ki ostajajo, se medsebojno podpremo, malo potožimo, se poveselimo in tudi opomnimo, da ženske "lahko imamo vse in zmoremo vse."

Vse: se ženemo za kariero, žongliramo ob tem tudi z uspešnim družinskim življenjem in ostanemo zveste same sebi. To je tema, ki jo na svojih družbenih omrežjih naslavlja s šaljivimi objavami med drugimi Lea Mihevc, zvezdnica serije Nemirna kri. 36-letna Lea ima doma namreč dve leti stara dvojčka, medtem pa je sprejela tudi glavno vlogo v seriji Nemirna kri in stopila v čevlje Sare Petrič, mlade kriminalistke. Nenadoma dan ni imel več dovolj ur, a je igralka dokaz, da se vse da, če se hoče.

Gledalci poznajo Leo kot kriminalistko Saro, ki na malih ekranih preiskuje sumljive posle premožne družine Veber, se nevede zaplete v mrežo ljubezni, prevar in lastne preteklosti. Njeni sledilci na družbenih omrežjih pa kot žensko, ki menja med vlogami matere, igralke, partnerke in večne šaljivke. Igralka namreč pogosto deli posnetke, iz katerih je razvidno, kako živahno je njeno življenje z malčkoma – še posebej takrat, ko sta v svojem elementu. Na enem izmed njih vidimo Leino družino v avtu, a medtem ko malčka jočeta, poskušata starša ohraniti pozitivno naravnanost: "Dobrodošli v kaosu ... vse, kar lahko storimo, je, da se smejimo," je pod objavo zapisala Lea. K posnetku je dodala še: "Rada si predstavljam, da sem nekdo drug na televiziji, in se hvalim s tem, da sem v štirih minutah rodila dva otroka." A to je ni ustavilo, da ne bi sledila sanjam in sprejela vloge v seriji, ki je materinstvo postavila pod dodaten izziv. In kljub temu da na družbenih omrežjih izgleda, da ima igralka vse pod kontrolo, poudarja: "Tako samo izgleda. Tudi sama sem samo človek."

Pod tvojimi objavami na družbenih omrežjih se vrstijo komentarji: kraljica, mati, igralka, človek in seveda ženska. Je težko biti vse to, doživljaš kdaj to kot pritisk?

"Tega ne jemljem kot pritisk. Sploh se ne trudim, da bi bila vse to ali da bi se komurkoli dokazovala. Rada sem mama, to je najboljši poklic na svetu in rada igram - zato je vse prišlo zelo naravno. Kar pa ne pomeni, da ni tudi težko in da ni zraven veliko žrtvovanja," nam je zaupala igralka. Nekoč je bilo skoraj pravilo, da smo ženske težko uspešne na kariernem področju ter hkrati skrbimo za družino, se posvečamo partnerju in vzgoji otrok, danes temu ni več tako. "Tudi sama sem včasih mislila, da to ni mogoče, da se ne da. Ampak danes vem, da se da. Ženske smo veliko močnejše, kot si mislimo, in veliko bolj neustavljive. Ob dnevu žena se mi zdi še posebej pomembno 'popraznovati' to moč, pogum in žensko ustvarjalnost. Res smo hude in s tem ne mislim samo nase, ampak na vse ženske," z nasmehom pritrdi Lea.

Igralka je svojo televizijsko kariero začela pri 16 letih kot ena od manekenk, nato je kot model delala tudi v New Yorku, v katerem je ostala skoraj pet let. Sodelovala je pri modnih projektih, revijah in televizijskih produkcijah ter celo nastopila v resničnostnem šovu modne kreatorke Heidi Klum – to je bila izkušnja, ki ji je dala tako samozavest kot pogled v kruti, hiperkompetitivni svet mode. Po vrnitvi v Slovenijo se je osredotočila na uresničevanje svoje velike želje – igranja, ki ga je tudi uspešno doštudirala na AGRFT. Formalno izobraževanje je dopolnila še z magistrskim študijem gledališkega petja, ki ga je končala leta 2023. Na malih zaslonih smo jo gledali že v serijah Ena žlahtna štorija, Reka ljubezni in Ja, Chef!, trenutno pa v seriji Nemirna kri.

"Recimo ko imam najbolj naporen dan, vstanem že ob treh zjutraj, spim v avtu na poti na snemanje, snemam, potem laufam po otroka v vrtec, da preživimo še nekaj kakovostnega časa skupaj, preden ju dam spat - in seveda upam na čim več spanca," se pošali Lea. Priznava, da se kot mati spopada z drugačnimi družbenimi pričakovanji kot igralka in da biti eno in drugo hkrati zanjo pomeni še več družbenih pričakovanj. "Res ni samoumevno oziroma je narobe pričakovati, da bo ženska po porodu kar takoj spet nazaj v neki formi. Ker ne bo. To preprosto ni res. Želim si, da bi bolj sprejemali žensko telo po porodu in tudi ženske na splošno po porodu, da se ne bi počutile v breme. Mislim, da je to še vedno področje, kjer se čuti patriarhat in bi si želela sprememb."

Kaj je tvoj ventil, tvoj prostor, kjer si lahko samo ti - preprosto Lea?

"Ko se kam vozim, to izkoristim za petje. Za kričanje pravzaprav, takrat dam res vse ven. To je en tak mehurček med domom in delom. Glasba, podkasti in petje, predvsem petje in dretje," se pošali Lea, ki jo doma velikokrat pričaka dretje malčkov in otroško žuborenje. Lea in njen partner, prav tako igralec Petja Labović, sta se dvojčkov Leva inIvana razveselila novembra 2021. Prav usklajevanje s Petjo, ob podpori babic in dedkov, je ključno za vsakodnevno funkcioniranje.

