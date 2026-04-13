Lea Mihevc padla z otrokoma v rokah: Poskušala sem biti 'supermama'

"Padca nisem mogla ustaviti in ju nisem mogla zaščititi. Tako me je preplavila dobra stara krivda, ki jo čutijo mame. Vse zato, ker se mi je mudilo. In vse zato, ker sem se poskušala biti supermama," je nadaljevala Lea Mihevc in poudarila, da sta otroka v redu.

Priznala je, da jo je trenutek "ponižal" ter da se je naučila dve novi lekciji: "Če se počutiš, kot da moraš biti nekje točno to sekundo, verjetno temu ni tako. Svet lahko počaka. In če se počutiš kot slaba mama, verjetno nisi. Ne biti tako stroga do sebe in si privošči nekaj milosti."

Z Leo smo ob letošnjem dnevu žena spregovorili o tem, kako usklajevati uspešno kariero, družino in lastni jaz. 36-letna mama dvoletnih sinov nam je zaupala: "Ženske smo veliko močnejše, kot si mislimo, in veliko bolj neustavljive. Ob dnevu žena se mi zdi še posebej pomembno 'praznovati' to moč, pogum in žensko ustvarjalnost. Res smo hude in s tem ne mislim samo nase, ampak na vse ženske."

"Trudim se biti čim bolj nežna in prijazna do sebe. Stremim k temu, da ne bi bila preveč samokritična. Moj vzor pa so vse ženske, bi rekla. Ja, prav vsako občudujem in danes kot mama toliko bolj razumem žensko linijo v svoji družini."