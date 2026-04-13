Domača scena

Lea Mihevc padla z otrokoma v rokah: Poskušala sem biti 'supermama'

Ljubljana, 13. 04. 2026 09.03

E.M.
Lea Mihevc

Igralka Lea Mihevc, zvezdnica serije Nemirna kri, je na Instagramu večkrat spregovorila o izzivih, s katerimi se srečujejo starši. Mama dvojčkov je v sveži objavi sledilcem zaupala: "V začetku tega tedna, medtem ko sem nosila svoja dvojčka in tri nahrbtnike, sem padla na obraz. Spotaknila sem se in ko smo vsi začeli padati, sem nas poskušala ujeti, a sem namesto tega z glavo udarila v stavbo, še preden smo dosegli tla."

"Padca nisem mogla ustaviti in ju nisem mogla zaščititi. Tako me je preplavila dobra stara krivda, ki jo čutijo mame. Vse zato, ker se mi je mudilo. In vse zato, ker sem se poskušala biti supermama," je nadaljevala Lea Mihevc in poudarila, da sta otroka v redu.

Lea Mihevc
Lea Mihevc
Priznala je, da jo je trenutek "ponižal" ter da se je naučila dve novi lekciji: "Če se počutiš, kot da moraš biti nekje točno to sekundo, verjetno temu ni tako. Svet lahko počaka. In če se počutiš kot slaba mama, verjetno nisi. Ne biti tako stroga do sebe in si privošči nekaj milosti."

Preberi še Igralka, mati, partnerka in samo Lea: Ženske imamo lahko vse

Z Leo smo ob letošnjem dnevu žena spregovorili o tem, kako usklajevati uspešno kariero, družino in lastni jaz. 36-letna mama dvoletnih sinov nam je zaupala: "Ženske smo veliko močnejše, kot si mislimo, in veliko bolj neustavljive. Ob dnevu žena se mi zdi še posebej pomembno 'praznovati' to moč, pogum in žensko ustvarjalnost. Res smo hude in s tem ne mislim samo nase, ampak na vse ženske."

"Trudim se biti čim bolj nežna in prijazna do sebe. Stremim k temu, da ne bi bila preveč samokritična. Moj vzor pa so vse ženske, bi rekla. Ja, prav vsako občudujem in danes kot mama toliko bolj razumem žensko linijo v svoji družini."

ČrnaKocka
13. 04. 2026 09.25
Ok, želiš biti supermama, kaj pa mož, a ne more prevzet polovico bremena? Zakaj moraš ti nesti oba otroka in vse nahrbtnike?? Mislim, halo!!
Nosečnost po tednih: kaj se dogaja v drugem trimesečju?
Nosečnost po tednih: kaj se dogaja v drugem trimesečju?
Zakaj je dobro, da otroci kolesarijo?
Zakaj je dobro, da otroci kolesarijo?
Kako preprečiti izpad besa sredi trgovine
Kako preprečiti izpad besa sredi trgovine
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, kozorogi osredotočeni na delo
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, kozorogi osredotočeni na delo
5 čevljev z ravnim podplatom, ki bodo hit leta 2026
5 čevljev z ravnim podplatom, ki bodo hit leta 2026
V mini topu pokazala izklesano postavo
V mini topu pokazala izklesano postavo
Kako prenehati kaditi: ste že slišali za citizin?
Kako prenehati kaditi: ste že slišali za citizin?
Kako so povezani črevesje, zdravje in možgani in zakaj vsi govorijo o mikrobiomu
Kako so povezani črevesje, zdravje in možgani in zakaj vsi govorijo o mikrobiomu
Zakaj nekateri ljudje ne prenesejo meditacije (in kaj lahko počnejo namesto tega)
Zakaj nekateri ljudje ne prenesejo meditacije (in kaj lahko počnejo namesto tega)
Zakaj vsi govorijo o teh 12 slovenskih izdelkih?
Zakaj vsi govorijo o teh 12 slovenskih izdelkih?
Kako luksuz prikrito vpliva na naše finančne odločitve
Kako luksuz prikrito vpliva na naše finančne odločitve
Odškodnine v zdravstvu: Kaj mora vedeti pacient?
Odškodnine v zdravstvu: Kaj mora vedeti pacient?
Svojega partnerja je skrival kar 10 let
Svojega partnerja je skrival kar 10 let
Kateri avtomobili se najpogosteje kvarijo?
Kateri avtomobili se najpogosteje kvarijo?
Ne briga jo, če jo partner vara: 'Pravzaprav me to vzburja'
Ne briga jo, če jo partner vara: 'Pravzaprav me to vzburja'
Psi in otroci: katere pasme slovijo po potrpežljivosti do najmlajših
Psi in otroci: katere pasme slovijo po potrpežljivosti do najmlajših
Stvari, ki jih starejši od 60 let ne bi smeli imeti doma
Stvari, ki jih starejši od 60 let ne bi smeli imeti doma
Jagode v loncu: sladki plodovi kar v stanovanju
Jagode v loncu: sladki plodovi kar v stanovanju
Slastno kosilo v eni ponvi: Te testenine boste pripravljali znova in znova
Slastno kosilo v eni ponvi: Te testenine boste pripravljali znova in znova
7 lahkih pomladnih jedi, pripravljenih v pol ure (ali manj)
7 lahkih pomladnih jedi, pripravljenih v pol ure (ali manj)
Zakaj domač kruh ne uspe? 7 napak, ki jih dela skoraj vsak
Zakaj domač kruh ne uspe? 7 napak, ki jih dela skoraj vsak
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Kmetija
Kmetija
Verstappen: Anatomija prvaka
Verstappen: Anatomija prvaka
