Lea Sirk in njen izbranec Alen sta se razveselila sina

Vedno nasmejana in energična Primorka Lea Sirk in njen izbranec Alen Hodžić sta se razveselila rojstva sina. Zanj sta izbrala ime Tai. Veselo novico je v Instagramovi zgodbi sporočil ponosni očka, ki je delil družinsko fotografijo, na kateri je njegova družina sporočila: "Dobrodošel Tai. Čestitke mamici in tatiju."

Večer pred porodom je Lea s svojimi sledilci v Instagramovi zgodbi v pričakovanju rojstva sina delila zelo osebno sporočilo: "Lahko noč še zadnjič kot 4-članska družinica." To je za Leo že tretji otrok, saj ima z nekdanjim izbrancem Gabrom Radojevičem dve hčerki, 8-letno Ael in 6-letno Sio.

Simpatična Primorka, ki je v 5. sezoni šova Znan obraz ima svoj glas sedla za žirantsko mizo, nam je avgusta zaupala, da nosečnost poteka brez težav in da ima ogromno energije. Takrat je še dejala, da bo vse do poroda še naprej glasbeno aktivna: od poučevanja v glasbeni šoli do koncertov. Takrat je tudi obljubila, da se bo po porodu že na najdaljšo noč v letu vrnila na odre.