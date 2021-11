Lea Sirk iz porodnišnice: Hvala vsem za čestitke

"Hvala vsem za čestitke! Dobrodošel najin Tai, ki bo skupaj z Ael in Sio pravi TRIO (smeh)," se je na družbenih omrežjih oglasila Lea Sirk in ob tem objavila še selfie s porodnišnice, na katerem se ji je pridružil tudi izbranec Alen Hodžić. V nadaljevanju se je zahvalila tudi zdravniškemu osebju, ki ji je omogočilo lepo porodno izkušnjo: "Pa še ena lepa hvala osebju Splošne bolnišnice Izola, od prve do zadnje osebe."

Ponosna mamica je v ključniku oziroma hashtagu razkrila, da je deček Tai na svet prišel včeraj, 22. novembra.