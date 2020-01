Lea Sirk pokazala novo tetovažo

Lea Sirk , ki je leta 2018 zmagala na Emi in nas na Pesmi Evrovizije v Lizboni zastopala s pesmijo Hvala, ne!, je s svojimi sledilci in oboževalci na Instagramu delila fotografijo nove tetovažo, ki krasi notranjo stran njenega zapestja. Z njo se je poklonila svoji pesmi Po svoje, ki je bila zanjo v težkih časih najboljše zdravilo.

"Pesem 'Po svoje' mi je zacelila rano, dala pogum in me odnesla ... daleč v vero, da je nekje drugje vse mogoče. Verjela sem, da mi je v glasbi dovoljeno vse in da lahko plavam med občutki, ki so samo moji in jih želim deliti z vami. V to sem slepo verjela in s pomočjo ekipe pridobila celo video posnetke iz celega sveta, ki so bili zmontirani v spontano pozitivno zgodbo, ki je pesmi dodala globino in širino. Zelo sem ponosna na ta izdelek," je povedala o pesmi v svojem daljšem zapisu, ki ga je objavila na prvi dan novega leta.

V njem je obujala spomine na leto 2019. Tako na lepe dogodke kot tudi na tiste, ki so v njeni karieri pustili neizbrisan pečat: "Ne bom rekla, da je bilo to leto zame polno uspehov, priznanj in dosežkov, ker vsi vemo, da ni bilo. Niti približno ni bilo toliko medalj kot v 2018, ravno obratno. Začelo se je z medijsko bombo na EMI 2019, na kateri sicer sem pripravila 8-minutno točko, v katero sem dala vse, kar sem zmogla in znala, a je bila zasenčena. V sekundi po izrečenem stavku 'ne morem faking verjet!' sem bila najslabši človek na svetu in vsa dela in uspehi so bili nula. Težko je bilo samozavestno stopati na odre ..."

V lanskem letu je ob promociji albuma 2018 imela večji koncert v Cvetličarni, preizkusila pa se je tudi v novi vlogi, saj je jeseni zasedla žirantski stolček šova Znan obraz ima svoj oglas. "Težko sem se odločila za tak korak, ker sem v sebi čutila nesigurnost v tem, da pred kamerami govorim in ne pojem, a sem z vami prebrodila tudi ta strah. Iz oddaje v oddajo sem lažje dihala in postajala spet stara Lea. Direktna, sproščena in zaljubljena v svoj poklic. Skupaj z Laro in Miletom, ki sta mi bila poslana iz vesolja, smo ustvarili eno novo družino, ki se je skupaj z Denisom in tekmovalci trudila pričarati spontano vzdušje za zaključek vikenda."