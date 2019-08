Lea Sirk: Še ločitev staršev me ni toliko prizadela, kot me je to

Pevka, učiteljica glasbe, flavtistka, mamica dveh deklic vse to je Lea Sirk. Strast do glasbe je bila Lei položena v zibelko, saj bi lahko rekli, da je prej pela kot govorila. Kot otrok je bila živa in klepetava. Trenirala je judo, želela je biti nogometašica in igrati bobne, a so ji starši v roke dali flavto. V glasbeno šolo so jo opisali, da ne bi bila več tako hiperaktivna. Pri 16 letih je spakirala kovčke in odšla v Švico, kjer je študirala flavto na Glasbenem konservatoriju v Ženevi. Že kot najstnica je vedela, da želi nekega dne stati pred kamero.

"To, da sem se pojavila na pevskem tekmovanju Bitki talentov leta 2006 je bilo skoraj da skrito, še celo pred starši. Na pevsko tekmovanje sem se prijavila brez kakršnih koli izkušenj. Takrat sem bila še vestna flavtistka, ki pa je želela zaplavati v zabavne vode. Želela sem biti voditeljica, vremenarka, samo da je kamera zraven," se spominja Lea, ki ji je uspelo priti vse do finala, kjer pa jo je premagala Eva Černe. Čeprav je več let ustvarjala glasbo bolj v ozadju, je verjela, da bo nekoč prišel dan, ko bo njena zvezda močno zasijala.