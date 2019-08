Lea Sirk se ne veseli hčerkinega odhoda v prvi razred

Čeprav jo zaradi novih obveznosti rahlo skrbi, kako bo svoje delo usklajevala s časom, ki bi ga rada v teh trenutkih namenila svoji hčerki, dodaja, da so njeni spomini na njene prve šolske dni precej bolj sproščeni. ''Jaz imam 1. septembra rojstni dan, zato sem bila jaz vedno tista vesela, drugi okrog mene so bili poklapani. Jaz pa sem bila vedno dobre volje, hodila sem okrog z lizikami, a drugim to ni bilo tako zabavno. V šoli sem bila pa sicer pridna in mi je bila všeč. Res je, da sem dosti klepetala, a ker sem imela dobre ocene, me je to reševalo.''

Njena komunikativnost, dobra volja in pridnost so vsekakor opazni še danes, saj Lea s svojim nastopom pritegne pozornost, kjerkoli se pojavi. Ob tem nas je zanimalo, ali je imela tudi v šoli raje predmete, kjer je lahko izrazila svojo kreativno plat in energičnost, kar nam je potrdila z besedami: ''Ja, rada sem imela športno vzgojo, likovno umetnost in glasbo,'' ter dodala, da matematika nikakor ni bila med njenimi najljubšimi predmeti. O njenem občutku za zabavo in trdo delo priča tudi dejstvo, da je imela že v otroštvu raje učitelje, ki so bili strogi in zahtevni, a so se obenem znali v pravem trenutku sprostiti in zabavati. O tem, kakšna učiteljica je sama, pa pravi:''Slišala sem, da sem zelo zahtevna, ponavadi se me zelo bojijo, a to rešujem s svojim humorjem. Tudi sama mislim, da sem precej zahtevna. Ne prenesem lenuhov, tudi nasploh v življenju ne. Najraje imam takšne, ki vedo, zakaj so prišli k meni, četudi ne kažejo rezultatov takoj. Pomembna je energija, da delajo in da sprašujejo. Veliko se ukvarjam z njimi in jezi me, če do dela nimajo primernega odnosa.''