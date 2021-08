Lea Sirk tretjič noseča: fantek bo

Vedno nasmejana in energična Primorka Lea Sirk trenutno živi eno res lepo obdobje, saj se bo njena družinica kmalu povečala. Veselo novico, da pod srcem nosi tretjega otroka, je potrdila za našo televizijo.

"Nosečnost poteka tako kot po navadi. Jaz bi temu rekla mimogrede. Če bi se dalo, bi jih imela še enih deset (nasmeh)," je povedala Lea, ki ima z nekdanjim izbrancem Gabrom Radojevičem že dve hčerki – 8-letno Ael in 6-letno Sio. Zdaj pa pričakuje fantka.

"To bo en drugačen izziv. V drugačnem obdobju, bo drugačen izziv. Kaj naj rečem, veselim se izziva in vsega, kar prihaja od zdaj naprej."

Tako njeni hčerki kot partner Alen Hodžić so navdušeni in že nestrpno čakajo, da se družinica poveča: "Absolutno smo vsi res veseli in ta naraščaj nam bo popestril dom."

Lea, ki je v 5. sezoni šova Znan obraz ima svoj glas sedla za žirantsko mizo, nam je še zaupala, da je njen sinček v trebuščku precej živahen in da zelo brca: "Mislim, da so se te športni geni zelo hitro začeli kazati, tako da če bo tudi tako pestro, ko bo zunaj ta otrok, bo zanimivo (smeh)."

Ker nosečnost poteka brez težav, ima 31-letna pevka ogromno energije in kar žari. Dejala je, da bo vse do poroda še naprej glasbeno aktivna: od poučevanja v glasbeni šoli do koncertov, čaka pa jo tudi še en festival. Po porodu pa se že na najdaljšo noč v letu vrača na odre.