Ledena pravljica: nadaljevanje zimskega rajanja v prestolnici

Na Pogačarjevem trgu v središču Ljubljane se je decembra rajalo, januarja pa bo poskrbljeno za zimsko športno aktivnost – drsanje. Organizatorji Ledene pravljice so namreč postavili pokrito drsališče, na katerega so vabljeni vsi, od družin z otroki do izkušenih drsalcev.

Drsališče bo odrto vse do konca februarja. Ponedeljki in torki bodo namenjeni osnovnošolcem in tistim, ki se bodo z drsalkami prvič spoznavali, novost leta pa je curling liga. Odprtja drsališča se je udeležil tudi raper Challe Salle, ki je sicer bolj kot drsališč vajen košarkarskega parketa. "Sem človek za rekreacijo, za gibanje, za akcijo. Še posebej imam rad to v središču Ljubljane, da prideš z družbo in družino ter narediš en krog. Tako kot to imajo v New Yorku."