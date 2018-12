Legenda slovenske glasbe Rafko Irgolič dopolnil 85 let

Bil je povabljen na prvi festival Slovenske popevke leta 1962 na Bledu, kjer je med drugim izvedel šanson Sivi zidovi starega mesta. Na osrednjem popevkarskem festivalu je nastopal še nadaljnja tri leta, ob tem pa je posnel več domačih in tujih uspešnic, kot so Pred mano je poletjeJožeta Privška, Na Kranjskem je lepo Borisa Kovačiča, Večer v planinah Janeza Klemenčiča, Dober dan, sonce Borisa Kovačiča, Domovina Franca Korbarja in Čemu naj še živim (Anything that's part of you)Dona Robertsona.

Ker mu je petje pomenilo več kot hobi, je veliko nastopal, gostoval ter snemal za radio in televizijo.