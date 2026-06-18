Legendarna igralka Ivanka Mežan praznuje 100. rojstni dan

Leta 1926 v Mariboru rojena igralka Ivanka Mežan je na oder prvič stopila v Slovenskem narodnem gledališču na osvobojenem ozemlju v Črnomlju leta 1944 in se kasneje vpisala na ljubljansko Akademijo za igralsko umetnost. Redna članica ljubljanske Drame je bila od leta 1945 do leta 1979, po upokojitvi pa je nastopala tudi na odrih Prešernovega gledališča v Kranju, Slovenskega mladinskega gledališča, Slovenskega ljudskega gledališča v Celju ter v Gledališču Koper.

Kot piše na spletnem portalu Sigledal, se je igralka uveljavila z vlogami mladostnic v slovenskih in tujih klasičnih in sodobnih dramah, nato pa prevzemala čedalje bolj zahtevne, zrele ženske like, pogosto duhovito stilizirane in izdelane s tenkočutno odrsko omiko. Na filmu je debitirala leta 1973 v filmu Cvetje v jeseni in ustvarila 17 v večini stranskih in epizodnih vlog v slovenskih celovečernih filmih ter več kot 45 vlog v televizijskih filmih, dramah in serijah. Številne vloge je ustvarila tudi v radijskih igrah.

Leta 1995 je Mežan prejela Borštnikov prstan za igralski opus, leta 2015 je dobila nagrado bert za življenjsko delo na področju filmske igre, leta 2019 so jo razglasili za častno meščanko Ljubljane, pred dvema letoma je dobila nagrado Ite Rine za življenjsko delo.

Mežan, ki je ustvarila skoraj 100 vlog, večji pomen kot izkušnjam pripisuje igralčevi karizmi. "To igralec ima ali pa ne," je poudarila. "To je božji dar, danost, ki jo lahko uporabiš – vendar pošteno – izraziš in podariš drugim," je ob 90. rojstnem dnevu povedala za STA.