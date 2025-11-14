Legendarni junaki: 'Miki Muster je vseskozi zaželen'

Miki Muster je za seboj pustil ogromno dediščino, njegova dela pa so na trgu še danes zelo iskana. Na razstavi si je mogoče ogledati tudi njegove kipe. Marsikdo ne ve, da je bil Muster prvotno akademski kipar. A Mikija je pot vodila drugam. Od najstniških let dalje si je namreč želel ustvarjati animirane filme. Zato je postal risar in kot samouk je osvojil vse skrivnosti animacije, da so lahko njegovi risani junaki oživeli na slovenski televiziji. Z Waltom Disneyjem sta delila isto vizijo – zabavati široko občinstvo z otroškim srcem.

"Generacije, kot sem jaz, smo, seveda, z njim rasle. Z njegovimi risankami in pa, seveda, stripi," je povedala Barbara Savenc, avtorica in kustosinja razstave. Mojster gibke, črne obrisne linije pa je več kot aktualen tudi danes."Kot antikvar spremljam tudi, kaj se dogaja na trgu. Muster je vseskozi iskan, zaželen. Zaželene so starejše izdaje, ki morajo biti seveda brezhibno ohranjene, izdaje s podpisi. Originalne risbe se celo najdejo na prostem trgu," je razkril strokovni pomočnik in antikvar Rok Glavan.

Ena izmed originalnih risb je na ogled tudi na razstavi, kjer pa si je mogoče ogledati tudi "kipe, ki jih doslej ni bilo mogoče videti". "Krasni so, med njimi sta dva portreta njegove takrat bodoče žene, predvsem pa originalna risba s tušem, ki se je s tiskom izgubila, čeprav odlična zgodba ostane," je povedala Savenc.

Prav pripovedovanje zgodb je Mikiju po mnenju Glavana šlo odlično od rok. "Če malo bogokletno rečem, bi ga lahko primerjali s Shakespearom ali pa Molièrom. Zmeraj je nekdo, ki je požrešen, nekdo, ki je ravnodušen, nekdo, ki je rahlo neumen. Vse to je prikazal skozi živalske like, tako da nihče ni mogel reči: 'Tukaj si pa mene narisal.' Skratka, spretno se je izognil tej personifikaciji, da bi rekli, Lakotnik je pa točno ta politik, ta zvezda ali kaj podobnega."

Še pred koncem leta bodo razstavo o njegovem delu odprli tudi v NUK-u, Banka Slovenije pa se bo Mikiju Mustru poklonila s spominskim kovancem.