Legendarni sarajevski pevec Zdravko Čolić razprodaja koncerte po Sloveniji

Legendarni sarajevski pevec Zdravko Čolić je spomladi navdušil občinstvo polnih Stožic, zdaj pa se že pripravlja na koncert v Dvorani Tabor, ki bo 13. decembra. Zaradi velikega zanimanja so organizatorji najavili še dodaten nedeljski nastop na isti lokaciji, s Slovenijo pa ima priljubljeni pevec že dolgo zgodovino.

"Zelo sem počaščen, zelo rad pojem v Sloveniji. Nekaj časa sem imel v Domžalah tudi podjetje, bolj natančno v Radomljah. Šlo je za prvo zasebno glasbeno podjetje, ki sva ga ustanovila z Goranom Bregovićem," nam je zaupal pevec.

Na njegovih koncertih na ves glas prepeva staro in mlado. "Mlajša generacija oboževalcev je spet odkrila nekaj, kar smo ustvarjali v 70-ih, 80-ih in 90-ih. Moje koncerte obiskujejo tisti, ki se v tej glasbi najdejo. Gre za povsem različne generacije, kar me res veseli, saj tako naše ustvarjanje v preteklosti dobi tudi smisel," je dodal.