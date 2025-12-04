Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronika Domača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Domača scena

Legendarni sarajevski pevec Zdravko Čolić razprodaja koncerte po Sloveniji

Maribor, 04. 12. 2025 09.57 | Posodobljeno pred 15 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Eva Mavrič , Simon Vadnjal , E.K.
Komentarji
1

Legendarni sarajevski pevec Zdravko Čolić, ki s svojimi številnimi uspešnicami občinstvo v širši regiji navdušuje že več kot pol stoletja, ima v tem prazničnem decembru sladke skrbi. Že spomladi je na koncertu s simfoničnim orkestrom navdušil polne ljubljanske Stožice, zdaj pa so njegovi štajerski oboževalci v hipu pokupili vstopnice za koncerta, ki se bosta odvila v Dvorani Tabor 13. in 14. decembra.

Legendarni sarajevski pevec Zdravko Čolić je spomladi navdušil občinstvo polnih Stožic, zdaj pa se že pripravlja na koncert v Dvorani Tabor, ki bo 13. decembra. Zaradi velikega zanimanja so organizatorji najavili še dodaten nedeljski nastop na isti lokaciji, s Slovenijo pa ima priljubljeni pevec že dolgo zgodovino.

"Zelo sem počaščen, zelo rad pojem v Sloveniji. Nekaj časa sem imel v Domžalah tudi podjetje, bolj natančno v Radomljah. Šlo je za prvo zasebno glasbeno podjetje, ki sva ga ustanovila z Goranom Bregovićem," nam je zaupal pevec.

Na njegovih koncertih na ves glas prepeva staro in mlado. "Mlajša generacija oboževalcev je spet odkrila nekaj, kar smo ustvarjali v 70-ih, 80-ih in 90-ih. Moje koncerte obiskujejo tisti, ki se v tej glasbi najdejo. Gre za povsem različne generacije, kar me res veseli, saj tako naše ustvarjanje v preteklosti dobi tudi smisel," je dodal.

Zdravko Čolić pevec glasba koncert nastop
Naslednji članek

Kaja Vidmar je s svojo družino že v prazničnem duhu

SORODNI ČLANKI

Zdravko Čolić po šestih letih navdušil v prestolnici: 'Noro je bilo'

Zdravko Čolić izdal novo pesem, pod katero se je podpisal Dino Merlin

Zdravko Čolić poslal tovornjak pitne vode, Baby Lasagna odpovedal koncert

Zdravko Čolić iskreno priznal: Slovenija je ena najlepših dežel na svetu

Poklon sarajevskim glasbenim legendam

Matic Supovec: Dokazal sem, da nisem samo za 'jodldi, jodldo'

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amenhotep
04. 12. 2025 10.12
A to v Sloveniji res kdo posluša ????
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385