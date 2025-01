Leila Aleksandra: Naj glasba in slika govorita tam, kjer besede niso dovolj

Leila Aleksandra v svojo novo skladbo Kje smo mi, vpleta filozofsko noto in poslušalce spodbuja k razmisleku. S pesmijo dokazuje, da je glasba medij za postavljanje pomembnih vprašanj in odkrivanje novih perspektiv. "Pesem Kje smo mi je igra kontrastov. Mehkoba in lahkotnost sta podprta z drum'n'bass prvinami, odigranimi v živo, enostaven tekst pa s temeljnimi vprašanji človeka. Naj glasba in slika govorita tam, kjer besede niso dovolj in nas povezujejo z nečim večjim od nas samih," je o svoji novi skladbi povedala ustvarjalka.