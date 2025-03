Lepa Brena v solzah: Pomagajte mi zapeti pesem za Saša Popovića

Lepa Brena je na mednarodni dan žena nastopila v Areni Stožice, kjer je s svojim koncertom ganila slovensko občinstvo. Med nastopom so jo večkrat premagala čustva, saj je 64-letnica pred dnevi izgubila svojega dobrega prijatelja in glasbenega kolega Saša Popovića. "Enkrat sem že rekla, da človek vsak dan spozna neko novo vrsto duševne bolečine, s katero se mora soočiti, a življenje gre naprej," nam je zaupala pevka.

Lepa Brena je ob dnevu žena v Areni Stožice slovensko občinstvo navdušila z nepozabnim koncertom. Pevka med čustvenim nastopom ni mogla zadrževati solz, saj je pred dnevi umrl njen dober prijatelj in glasbeni kolega Saša Popović. "Nikoli si nisem mislila, da nas bo tako zgodaj zapustil. Saša je bil velik profesionalec in tega me je tudi naučil. Moram reči, da s Slatkim grehom nismo nikoli odpovedali koncerta, edini koncert, ki smo ga odpovedali, je bil takrat, ko sem imela 40 vročine in je prišla reševalna služba," nam je zaupala pevka.

Lepa Brena v solzah rotila slovensko občinstvo: Pomagajte mi zapeti pesem za Saša Popovića. FOTO: Extra FM icon-expand

Čeprav je koncert začela s priljubljeno pesmijo Uđi slobodno, kar je celotna Arena pozdravila s skandiranjem in aplavzom, je bil najbolj poseben trenutek večera posvečen pokojnemu prijatelju in sodelavcu.

"Ta koncert je bil zame zelo čustveno težak, zato smo se že na začetku odločili, da mu posvetimo pesem, ki jo je Saša resnično imel rad – Boliš i ne prolaziš. Hvaležna sem občinstvu, ki mi je v tem težkem trenutku stalo ob strani. Naš poklic je šovbiznis in tako kot zdravnik, zdravilec ali kdorkoli drug, ki opravlja kakršenkoli poklic, mora delati – ne zaradi sebe, ampak zaradi vseh drugih. Verjamem, da je Saša, kjerkoli že je in s komerkoli je tam zgoraj, vesel, da smo koncert izpeljali, saj je bil tudi on velik profesionalec. Vem, da je nastopal celo z zlomljeno nogo in v drugih težkih situacijah. Hvala slovenski publiki, ki je prišla in mi pomagala skozi to čustveno zahtevno izkušnjo. Najino prijateljstvo in sodelovanje trajata že od leta 1981," je dejala 64-letnica.