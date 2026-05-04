Domača scena

Lepa in nadarjena po mami: hči Nadiye Bychkove osvaja medalje

London, 04. 05. 2026 08.00 pred 36 minutami 2 min branja 1

Avtor:
K.A.
nadiya bychkova in mila

Da jabolko ne pade daleč od drevesa, je Mila dokazala že večkrat. Devetletna deklica se pogumno in elegantno vrti po plesnih parketih in kot njena mama, slavna plesalka Nadiya Bychkova, že osvaja številne medalje in pokale. Nedavno je tako blestela na enem od tekmovanj v Londonu, kjer je znova zabeležila izjemne rezultate, njena mama pa jo je javno pohvalila.

"Tako ponosna sem na svojo deklico. Še en tekmovalni vikend, še več medalj, še več spominov ..." je ob galerijo fotografij, med katerimi niso le fotoutrinki, temveč tudi posnetki plesa njene hčerke, zapisala Nadiya Bychkova. Plesalka je pretekli vikend na enem od tekmovanj v Londonu znova navijala za svojo Milo, ki že pogumno stopa po poti slavne mame.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Da je devetletnica podedovala lepoto in talent po svoji mami, je jasno že nekaj časa, saj se je zvezdnica že pred časom pohvalila, da Mila že osvaja plesne parkete. Minuli vikend je v zbirko dodala še nekaj odličij, 36-letnica pa je bila kljub uspehu najbolj ponosna na dejstvo, da njena hčerka tako obožuje ples. "Opazovati, kako se na svoj način zaljublja v ples, je moj najljubši del vsega tega. Kar tako naprej, moja Mila," je namreč zapisala ob objavi in obenem čestitala organizatorjem za izjemen dogodek.

Preberi še Nadiya Bychkova s hčerko Milo uživala v Saint-Tropezu

Slovensko-ukrajinska plesalka, ki že nekaj let s hčerko živi v tujini, je v zadnjem času svojo deklico začela več objavljati na družbenih omrežjih. Nedavno sta tako skupaj dopustovali v Saint-Tropezu, svoje skupno raziskovanje sveta in uživanje v lepotah Azurne obale pa sta delili tudi z oboževalci na Instagramu. Nadiyjini sledilci so takšnih objav vedno znova izjemno veseli, kar pokažejo z velikim številom všečkov. Še posebej priljubljeni so njuni skupni plesni posnetki, ko mama in hči pokažeta, da nista le dobri prijateljici, temveč tudi usklajeni soplesalki.

Nadiya Bychkova hčerka mila ples ponos tekmovanje medalje

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kinimod
04. 05. 2026 08.37
Super. Kdo je to. Ukrajinka ?
Odgovori
0 0
