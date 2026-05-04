Lepa in nadarjena po mami: hči Nadiye Bychkove osvaja medalje

"Tako ponosna sem na svojo deklico. Še en tekmovalni vikend, še več medalj, še več spominov ..." je ob galerijo fotografij, med katerimi niso le fotoutrinki, temveč tudi posnetki plesa njene hčerke, zapisala Nadiya Bychkova. Plesalka je pretekli vikend na enem od tekmovanj v Londonu znova navijala za svojo Milo, ki že pogumno stopa po poti slavne mame.

Da je devetletnica podedovala lepoto in talent po svoji mami, je jasno že nekaj časa, saj se je zvezdnica že pred časom pohvalila, da Mila že osvaja plesne parkete. Minuli vikend je v zbirko dodala še nekaj odličij, 36-letnica pa je bila kljub uspehu najbolj ponosna na dejstvo, da njena hčerka tako obožuje ples. "Opazovati, kako se na svoj način zaljublja v ples, je moj najljubši del vsega tega. Kar tako naprej, moja Mila," je namreč zapisala ob objavi in obenem čestitala organizatorjem za izjemen dogodek.