Leteči Gruzijci navdušili občinstvo v prestolnici

Gruzijski nacionalni balet Sukhishvili, ki je s svojimi nastopi na svetovnih odrih očaral že več kot 90 milijonov ljudi, je nastopil tudi na odru Gallusove dvorane Cankarjevega doma. V dveh urah se je zvrstilo več kot 100 plesalcev, ki so občinstvo popeljali skozi glasbeno zgodovino in tradicijo gruzijskega plesa. Med drugim so postregli z dih jemajočimi akrobacijami ter izjemno kostumografijo in tako navdušili različne generacije.

"To je nekaj čarobnega," pravi plesalec David Chanishvili , plesalka Ana Koridze pa dodaja:"To je ogromno energije, ki se pretaka med umetnikom in občinstvom. To je tako močno in veliko. Želijo si več. Dve uri in želijo si še več, več in več."