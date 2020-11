ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Oče in mati sta šestletnega sina pripeljala v ambulanto. Malce v zadregi sta doktorju razložila, da je sicer njun mali angel prav dobrega zdravja, zaskrbljena pa sta zaradi tega, ker ima majhen penis.

Po pregledu je zdravnik razložil staršema: “Vsako jutro ga hranita s palačinkami. To bo hitro pomagalo.” Naslednje jutro, ko je fant prišel k zajtrku, je zagledal na mizi ogromen kup svežih, še kadečih se palačink. “O, mamica,” je vzkliknil veselo, “vse to je zame?” “Vzemi samo dve,” je rekla mama, “ostale so za atija!”