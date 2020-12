Leto 2020 v znamenju naše medijske hiše: zabavni šovi, prvi portal v regiji in skromna 25-letnica

Le kdo si ne bo zapomnil leta 2020? Svet je ustavila epidemija covida-19 in bili smo priča povsem novemu soočanju z vsakdanjimi stvarmi. Za odhod v trgovino je bila nujno potrebna maska, nekaj časa tudi rokavice, obiski prijateljev in sorodnikov so bili okrnjeni, kar nekaj dni v letošnjem letu smo bili Slovenci zaprti v domače občine in še in še. Tudi delo od doma in pouk na daljavo sta nekaj, na kar smo se morali skoraj čez noč privaditi, se naučiti, kako shajati s tehnologijo, počasnimi računalniki in sistemi, ki so nam omogočali kar se da normalno delo/šolanje izza domače pisalne ali celo jedilne mize.

A čeprav je bilo leto 2020 res nekaj posebnega in ga ne bomo zlahka pozabili, je naša medijska hiša poskrbela, da so naši gledalci in bralci imeli možnost zabave in informiranja. Zabavne vsebine kot nalašč za krajšanje dolgega časa: Od Ljubezni po domače do Najinih mostov V težkih časih, sploh v časih epidemije, ko smo bili vsi večino prostega časa prikovani na domači kavč in udobje doma, je POP TV poskrbel za kar nekaj zabavnih vsebin, ki prav tako kot epidemija še dolgo ne bodo šli v pozabo.

Letos smo lahko spremljali izjemno priljubljena šova Ljubezen po domače in MasterChef Slovenija. Plesnemu spektaklu Zvezde plešejo pa je marca žal ponagajal koronavirus, zato smo ostali brez četrte sezone sicer izjemno priljubljenega šova. Uspeli smo posneti le eno oddajo, v kateri se je preizkusila le polovica plesalcev.

Četrta sezona šova Zvezde sezone je žal doživela le eno oddajo.

A ne glede na to, da se letos ni plesalo, se je kuhalo in se je ljubilo. Letošnji MasterChef Slovenija je podiral vse rekorde prejšnjih let in tako je šesta sezona postala najbolj gledana sezona izjemno priljubljenega kuharskega šova, v kateri je na koncu slavil simpatični Žan Milosavljevič.

In najbolj priljubljena vsebina POP TV-ja med ljubitelji resničnostnih šovov? Ljubezen po domače, kajpak. Tudi letošnja sezona je, tako kot vse prejšnje, med Slovenci požela veliko navdušenja. Bosta Ana Marija in John na koncu le postala par? In kako se bo izšlo za Janeza Rebernika, ki je postal žrtev spletk Alenke Bezovšek, ki je želela prijateljici Darji Sančanin le dokazati, da je Janez ženskar in da je ni vreden? Vse to smo spremljali letos v priljubljenem ljubezenskem šovu, katerega konec se počasi približuje.

A ne le, da je Ljubezen po domače navduševala gledalce po Sloveniji, novo sezono so si ogledali tudi nekateri bivši tekmovalci iz nekdanjih sezon. Med njimi so brata Hafner, Jaka in Gašper,Jože Rožen s hčerko Tejoter nekdanji rivalki Doroteja Knehtl in Tamara Korošec. Vestno so spremljali sezono, mi pa smo prek njihovih komentarjev dobili novo, prav tako zelo zabavno vsebino, oddajoLjubezen po domače na kavču.

Je pa tu seveda še serijaNajini mostovi, ki je pred dnevi sklenila svoje drugo dejanje, svojo drugo sezono. A nič za to. Kristjan Bevk in celotna ekipa iz Vipave se s tretjo sezono vračata že v naslednjem letu.

Novinarji prisiljeni k delu v novih okoliščinah: delo od doma nas ni ustavilo A ker je letošnje leto kar se tiče prejemanja kredibilnih in verodostojnih informacij o trenutnem dogajanju še posebej pomembno, tudi gledanost oddaje 24UR ne zaostaja, prav tako pa je branost portala 24ur.com izjemna. In vse to nam je uspelo kljub oviram, na katere smo letos naleteli prvič. Kako zagotoviti kar se da najboljše podajanje informacij, čeprav ekipa ne sedi skupaj v uredništvu? Vse se da, če se hoče, pravijo naši odgovorni uredniki, in mi smo to letos tudi dokazali.

Na delo od doma smo se morali privaditi tudi novinarji portala 24ur.com, saj se tega poslužujemo več kot polovico letošnjega leta. A to nas pri našem delu ni ustavilo, zdi se, da nas je samo še bolj motiviralo. Število obiskov v času koronavirusa narašča, naše dobro delo pa so opazili tudi vsi, ki so v anketi Media Daily prav nas izbrali za najboljši portal v regiji. Laskavi naziv smo letos osvojili že tretje leto zapored, kar pa je prav posebno priznanje tudi za odgovornega urednika Jureta Tepino: "V ekipi redakcije 24ur.com smo ob osvojitvi trikratne zmage najboljšega portala v regiji počaščeni. Izjemno sem ponosen na predano ekipo, ki prav v vsako posamezno zgodbo vloži veliko truda in vztrajnosti. Ko je to že tolikokrat prepoznano tudi zunaj meja Slovenije, pomeni še dodatno zagotovilo, da delamo dobro. Letošnje okoliščine dela, v katerih prihaja priznana nagrada, so nekoliko drugačne, uspešno pa smo se jim prilagodili tudi v naši redakciji. V prvem valu smo od doma delali 68 dni, zdaj zunaj prostorov znova delamo od začetka oktobra, kar pomeni še več kot dodatnih dveh mesecev. Še naprej se trudimo za svoje bralke in bralce, ki vsak dan posežejo po naših novicah, bodisi na svojih mobilnih napravah bodisi na računalnikih. Podajanje preverjenih in zanesljivih novic ter ažurnih informacij še nikoli ni bilo tako pomembno. Pisanje iz zavetja domov in ne vrveža pisalnih miz pa pomeni tudi to, da bomo trikratno zaporedno zmago proslavili nekoliko kasneje. V tem času pa ekipi in vsem sodelujočim čestitam."

Je pa koronakriza spremenila tudi potek dela televizijskih novinarjev, ki vestno iz dneva v dan pripravljajo najbolj gledano informativno oddajo v Sloveniji, oddajo 24UR. Tako smo imeli v prvem valu takoj na začetku epidemije dodatne informativne oddaje (poleg 24UR: Popoldne in osrednje oddaje 24UR ob 19. uri ter 24UR: Zvečer smo imeli še oddaji ob 10. uri in 13. uri, ob 18. uri pa smo imeli pred osrednjo oddajo prvo javljanje v živo). Kasneje se je zadeva toliko zapletla, da so se morali tudi televizijski novinarji navaditi na delo od doma, v studiu pa smo namesto voditeljskih dvojic uvedli le po enega voditelja.

VOYO: od avtorskih serij do enega in edinega Mitje Okorna V zadnjih letih je vsebina na zahtevo vedno bolj priljubljena, vrh pa je dosegla letos. Veliko več prostega časa kot prej je kar kričalo po dobrih vsebinah, ki so nam krajšale čas in nad s svojimi zgodbami popeljale v neke druge svetove, kjer ni koronakrize in vseh težav, ki so nas letos pestile.VOYO je poskrbel za še tako zahtevne okuse in ponudil neverjetno veliko vsebin.



Med drugim smo končno dočakali drugo sezono serijeLp, Lena in pred dnevi tudi drugo sezono avtorske serije Lajf je tekma. Poleg domačih vsebin, kjer so na voljo vse oddaje z naših televizij in nekatere celo 24 ur pred oddajanjem na televizijskih zaslonih, so tu še ostale, tuje serije. Najbolj so na primer navduševale Črne vdove, serija Alexin 22. julij, ki pripoveduje zgodbo preživelih s švedskega otoka Utoya, kjer je moril Breivik. NaVOYOje na voljo tudi priljubljena serija Sence nad Balkanom ter srbska uspešnica Morilci mojega očeta.

A na voljo so seveda tudi malo bolj lahkotne vsebine, na primerMasterChef Avstralija in hollywoodski prvenec Mitje Okorna, film Leto življenja, v katerem sta glavno vlogo prevzela Jaden Smith, sin Willa Smitha in Cara Delevigne. Najde pa se tudi nekaj klasik, kot so na primer filmi o Jamesu Bondu ali večno zanimivi dokumentarci, katerih teme se razprostirajo od narave do zaporov in pokojnega Diega Maradone. Ni ga gledalca, ki ga VOYO vsebina ne bi navdušila. Za vsak okus se najde nekaj in v času epidemije ter karanten ni lepšega, kot če veste, kje in kako si skrajšati dolgčas. Skromno praznovanje 25-letnice POP TV in 24UR Je pa leto 2020 za našo medijsko hišo prav posebno, saj praznujemo 25. rojstni dan POP TV-ja in ob tem oddaje 24UR. In čeprav je bila letošnja situacija roko na srce zelo posebna, se nismo predali in projekt #POP25 izpeljali celovito in vsebinsko zelo polno. Na 24ur.com smo najprej ponudili vrsto intervjujev z ustvarjalci naših vsebin: med pogovore smo uvrstili novinarja Anžeta Božiča in Niko Kunaver, izvršnega producenta informativnega in športnega programa Dragana Kneževića, odgovorno urednico in direktorico informativnega programa Tjašo Slokar Kos, odgovornega urednika portala 24ur.comJureta Tepino, producenta informativnih programov Damjana Košca, vodjo grafike Davorina Kobetiča, dnevno urednico 24UR Nino Vobič Arlič, montažerja Igorja Rota, snemalcaEdija Sepa, voditeljico vremenske napovedi Katjo Jevšek, organizatorja Anžeta Bolho in producenta športnih vsebin Jureta Rota.

V 'drugem valu' člankov smo se na 24ur.com spomnili nekaterih najbolj ikoničnih vsebin, ki jih je naša televizija ponudila skozi 25 let, med drugim smo se spomnili najbolj smešnih spodrsljajev voditeljev oddaje 24UR, pa legend, od katerih smo se poslovili, brskali po arhivu naših resničnostnih šovov in zabavnih oddaj, se pohvalili z vsemi glasbenimi imeni, ki jih je ustvarila naša hiša in naredili štiri velike intervjuje z obrazi, ki so nas najbolj zaznamovali: s Petrom Polesom, Andrejo Virk Žerdin, Oto Roš in s programskim direktorjem Brankom Čakarmišem.

Na torek 15. decembra 2020 smo torej upihnili 25 svečk, na televiziji pa smo se vsem tem letom poklonili s posebno oddajo Preverjeno, ki je za konec lepo zaokrožila našo celotno zgodbo.

Leto 2021 počasi že trka na vrata in ponuja nekaj novih vsebin, s katerimi si bomo krajšali čas in upamo, da bo krajšanje časa le nekaj, kar si bomo sami zaželeli, da bo epidemija počasi pojenjala ter da nas čakajo lepši časi. Ne zamudite vsebin, ki jih za leto 2021 pripravljamo za vas. Ena od novosti, ki se obeta, je vsekakor težko pričakovani šov Sanjski moški.