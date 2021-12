Leto 2021 v naši medijski hiši minilo v znamenju ljubezni, sodelovanja in zabave

Ko smo po burnem letu 2020 stopili v novo leto, smo vsi imeli le eno željo: da bi se stvari vrnile v stare in normalne tirnice. Kljub temu, da se je med letom zgodilo marsikaj dobrega in tudi marsikaj manj dobrega, je naša medijska hiša poskrbela, da gledalcem ni bilo dolgčas. V letu 2021 smo tako na primer prvič v zgodovini doživeli združitev moči dveh največjih medijskih hiš v Sloveniji. Manjkalo ni niti uspešnih zgodb v sklopu resničnostnih šovov. Za zvezdo tega leta pa bi lahko brez zadržkov okronali VOYO, ki je z domačimi in tujimi vsebinami poskrbel, da vsebin prav zares nikoli ni zmanjkalo.

V letu, polnem sprememb, se lahko hitro zgodi, da človek pozabi, kaj vse je doživel. V pregledu letošnjih televizijskih vsebin naše hiše se zato spominjamo, ob čem smo se gledalci zabavali, delili mnenja ter kdaj pa kdaj potočili tudi kakšno solzo. Zabava je več kot pol zdravja Za najboljše naravno zdravilo so poskrbeli resničnostni šovi, ki so gledalce zabavali vse leto. V marcu je za povsem svežo zabavo poskrbela 1. sezona resničnostnega šova Sanjski moški, kjer so se dekleta borila za srce izbranca. Poleg ljubezni na malih ekranih ni manjkalo kuhanja, v katerem je najbolj zablestel zmagovalec letošnjega MasterChefa, Bruno Šulman. Za kuhalnico je prijel tudi odličen slovenski športnik Filip Flisar, ki se je odpravil na lov za dobrotami Goriške v oddaji Kuhinja na kolesih. Na Kmetiji je medtem s konkurenco pometel Tilen Brglez, za najboljši talent v Sloveniji po mnenju naših gledalcev pa je bila nagrajena Tajda Korče. Za velik odmerek smeha so poskrbeli tekmovalci v šovu Ljubezen po domače, ki se je letos uspešno zaključil ob zvoku poročnih zvonov in joku novorojenčka! Dobili pa smo tudi Hit produkt 2021. Ta čast je letos pripadla Janu in Martini Šlamberger ter njunim testeninam Batasta.

icon-expand Zmagovalka osme sezone šova Slovenija ima talent je postala Tajda Korče. FOTO: Damjan Žibert

Serije za vsak okus V iztekajočem se letu ni manjkalo niti domačih in tujih serij. Na POP TV so se s srečnim koncem zaključili Najini mostovi, pričela pa se je nova humoristična serija Sekirca v med. Manjkalo ni niti priljubljenih turških nanizank, med katerimi je bila najuspešnejša Ko potrka ljubezen. Družbo so ji nato delale še Vedno tvoja, Usodni diamanti in nazadnje Zlata kletka, ki bo poskrbela, da tudi v prihajajočem letu ne bo manjkalo dramatičnih zapletov in ljubezni.

icon-expand Maša Grošelj in Robert Korošec sta zasijala kot glavni par v seriji Najini mostovi. FOTO: Ana Gregorič

VOYO, zvezda leta Serij ni manjkalo niti na VOYO, ki je letos zares dokazal, da vsebine nikoli ne zmanjka. Poskrbel je namreč tako za domače kot tudi za tuje, manjkalo pa ni niti originalnih serij, s katerimi je navdušil svoje uporabnike. Na prvo mesto mnogih se je uvrstil VOYO original Ja, Chef!, ki je s tremi sezonami prejel kar 3,6 milijona ogledov. To pomeni, da si je vsaj eno epizodo ogledalo skoraj 70 odstotkov naročnikov storitve VOYO. V letu 2021 so poleg omenjene serije največ priljubljenosti dosegle še Vse punce mojga brata, Têlenovela, Za hribom, Območje brez signala kot prvi koprodukcijski projekt in spletna učilnica 5KA, za katero v naslednjem letu pripravljamo novosti in vsebinske nadgradnje.

Od tujih vsebin, ki nam jih je v letošnjem letu ponudil VOYO, je treba omeniti dokumentarec o pevki Britney Spears (Zgodba Britney Spears), ki je bil eden od ključnih elementov pri osvoboditvi pop zvezdnice ter dokumentarec o pevcu R. Kellyju (Preživeti R. Kellyja) in njegovih grozovitih dejanjih. Med tujimi vsebinami, ki so se prebile med top deset po ogledih, so bili predvsem resničnostni šovi, kot so Otok ljubezni, Otok skušnjav, Ugodno oddam sina in Amerika ima talent. Na visoko tretje mesto pa se je uvrstil prvi hollywoodski film slovenskega režiserja Mitje Okorna, Leto življenja.

icon-expand Ja,Chef! je zasedel prvo mesto po priljubljenosti med gledalci! FOTO: VOYO

Zgodovinsko sodelovanje in nova pogovorna oddaja V želji po iskanju rešitev za izhod iz zdravstvene, družbene in psihološke krize, ki jo je povzročil covid-19, sta letos moči združili dve največji slovenski medijski hiši in dokazali, da je za skupno dobro vredno preseči delitve. Gledalci so gesto za boljšo prihodnost nagradili z odlično gledanostjo, oddajo Skupaj naprej si jih je namreč ogledalo skoraj 700 tisoč. Oktobra je z novo pogovorno oddajo Ena na ena na male zaslone znova zakorakal Uroš Slak, sicer voditelj oddaje 24UR ZVEČER. V enournem pogovoru je vsako nedeljo od oktobra gostil zanimive obraze slovenske scene, pri čemer ni manjkalo zanimivih informacij in drznih vprašanj. Med drugimi je gostil ministra Aleša Hojsa, kriptomilijonarja Damiana Merlaka, župana Zorana Jankovića in župnika Martina Goloba.

icon-expand Oddajo Skupaj naprej sta vrhunsko vodili izkušeni voditeljici Maja Sodja in Erika Žnidaršič. FOTO: Luka Kotnik

In česa se lahko gledalci veselijo v prihajajočem letu? Tudi v letu 2022 se bo v naši medijski hiši kuhalo, nastopalo, smejalo in učilo. Na male ekrane bo namreč prišla nova sezona resničnostnega šova MasterChef Slovenija, kuhali pa bodo tudi najmlajši v priljubljenem šovu Mali šef Slovenije. Ana Praznik bo s svojimi mojstri znova pomagala ljudem v stiski z Delovno akcijo, manjkalo pa ne bo niti ljubezenskih prigod v novi sezoni Sanjskega moškega ter taktiziranja na Kmetiji. Za petje in zabavo bosta poskrbeli novi sezoni šovov Slovenija ima talent in Znan obraz ima svoj glas, vsi nadobudni podjetniki pa bodo lahko sodelovali v novi sezoni projekta Štartaj Slovenija. Dolgčas ne bo niti na VOYO, kjer bo poleg kar nekaj novih sezon priljubljenih VOYO originalov premierno predvajana tudi serija z najvišjim proračunom v Sloveniji doslej, Gospod profesor. V njej bodo poleg glavnega igralca Jureta Henigmana zaigrali še Gojmir Lešnjak, Saša Pavček, Branko Jordan, Gašper Jarni ter Damjana Černe.