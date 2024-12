Leto 2024 v svetu slavnih in zabave

Pred vstopom v novo leto se spomnimo, kaj vse je zaznamovalo leto 2024 v svetu slavnih, zabave, ustvarjalnosti in dobrodelnosti. Poglejmo nazaj in obudimo spomine na trenutke, ki so zaznamovali popularno kulturo, tako na domačih tleh kot tudi v tujini. Kaj vse smo spremljali, koga poslušali, kaj nosili in katere skrivnosti so nam zaupali znani v letu, ki se izteka?

OGLAS

Kakovostne televizijske oddaje so vedno dobrodošle – bodisi med hladnimi dnevi, v obdobju dolgotrajnega deževja, vročinskega vala ali ko zimska megla prikliče željo po preprostem lenarjenju na kavču. Med dogodke leta gotovo lahko štejemo jubilejno obletnico ikonične serije Naša mala klinika, ki kljub svojim 20 letom, še naprej navdušuje staro in mlado. Velik pečat na domačih velikih platnih pa je v letu 2024 pustil tudi film Gepack, ki si ga boste na najdaljšo noč v letu lahko ogledali na POP TV. Slovenijo je obnorela serija Skrito v raju, kjer smo spoznali like, ki so kmalu postali ljubljenci gledalcev POP TV-ja.

Sprehod čez domačo glasbeno sceno nam pokaže, da je v preteklem letu ponudila veliko dobrega, tako po izdanih ploščah kot s strani koncertov, velikih in manjših, privoščili pa smo si tudi skok na tuje glasbene lestvice albumov. Medtem ko je Taylor Swift s svojo turnejo v letošnjem letu osvojila številna srca in podrla kup globalnih rekordov, so za domače presežke poskrbeli fantje skupine Joker Out.

Leto 2024 je prineslo številne zanimive ter dih jemajoče filmske stvaritve, ki so navdušile tako kritike kot občinstvo doma in po svetu. Od domačih stvaritev je najbolj odmeval uspeh filma Odrešitev za začetnike, razprodane premiere Pa tako lep dan je bil, ter odhod v večnost režiserja Vincija Voguea Anžlovarja.

Tudi v letošnjem letu je redakcija rubrike POP IN klepetala s številnimi znanimi obrazi domače in tuje scene. Kaj so nam povedali legendarni glasbenik Rod Stewart, hollywoodski zvezdnik Keanu Reeves in evrovizijski ljubljenec Baby Lasagna? Kaj pa domače zvezde Joker Out, pevka Natalija Verboten, igralka Katarina Čas in režiser Mitja Okorn? Preberite si izbor njihovih misli, ki so se nam najbolj vtisnile v spomin.

Leto 2024 je bilo znova veselo, saj so se številni znani obrazi razveselili naraščaja. Nekateri, kot je denimo Justin Bieber, so čare starševstva okusili prvič, spet drugi pa so v svojo družino sprejeli novega družinskega člana. Kdo vse se je letos veselil dojenčkov?

Zdi se, da je bilo iztekajoče se leto 2024 v znamenju ljubezni. Poleg zvezdniških zarok se je veliko parov odločilo tudi za naslednji korak in si obljubilo večno zvestobo. Med njimi so bili naši smučarski skakalci, vplivneži in glasbeniki, poročali so se hollywoodski igralci, svetovni politiki in mogotci, najbolj razkošno pa je v zakon stopil sin indijskega milijarderja Mukeša Ambanija, saj so praznovali več dni.

Zagotovo najbolj odmeven, a tudi pričakovan razhod leta, je bil konec zakona med Jennifer Lopez in Benom Affleckom. Ta zvezdniški razhod pa ni bil edini, ki je pritegnil pozornost javnosti. Razhodi in ločitev so zaznamovali letošnje leto tudi za številne druge igralce, glasbenike in resničnostne zvezdnike.

Tudi letos so za smeh in dobro voljo poskrbele spletne šale, ki so navdih črpale v naših šovih, predvsem pri priljubljenem resničnostnem šovu Kmetija. Solze Eve Lune Mlakar so v kombinaciji prizora iz slovenskega filma Gepack nasmejale marsikoga.

Leto 2024 je prav tako minilo v znamenju vrnitve angelčkov v spodnjem perilu, promocij težko pričakovanih filmov in hollywoodskih zvezdnic na rdečih preprogah ter bizarnih kosov, ob katerih smo se vprašali, zakaj je 'grda' moda tako moderna?