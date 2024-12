Letos bosta poleg Nasmeškotkov nasmehe pričarali še predstava in slikanica

Projekt poteka že osmo leto, letos pa ga spremlja še nekaj prav posebnega . "Vsako leto si želimo nekoliko drugače zapeljati stvari in letos me zelo veseli, da smo lahko vključili tudi predstavo o Nasmeškotku, ki jo spremlja tudi simpatična slikanica. Tako bomo lahko zbrali še več sredstev za program," je zaupal predstavnik HOFERja.

"Nasmeškotki so že v preteklih letih prinesli veliko dobrega. Več kot 120.000 evrov je bilo zbranih za program Botrstvo samo iz naslova Nasmeškotka, skupaj pa smo v podjetju v zadnjih desetih letih programu Botrstvo donirali milijon evrov," je povedal predstavnik HOFERja Bor Trček in delno razkril skrivno sestavino Nasmeškotka. "Ostaja skrivna, a recimo, da je povezana z dobrodelnostjo in da ljudem pričara nasmehe na obraze, vsem tistim, ki so udeleženi. Tako tistim, ki ga pečejo, kot tistim, ki ga prodajajo, pa tudi tistim, ki ga kupijo ali ga dobijo. Vsi v verigi naredijo nekaj dobrega za druge," je dodal.

Predstava bo na ogled v sedmih mestih, vstopnica pa stane en evro. Vsi obiskovalci tudi prejmejo svoj Nasmeškotek."Celo predstavo bomo pekli piškotke. Naš pek pride v neko vasico, kjer odpre staro pekarno. Želi si peči najboljši kruh in najboljše piškotke. A žal ne gre vse po njegovih načrtih. Prvi piškoti so pretrdi, drugi se mu zažgejo, manjka mu neka skrivna sestavina. Ko jo išče, najde zelo zelo ljubko pomočnico, malo veverico, ki mu nato pomaga pri peki. Skupaj prideta do lepega sporočila, piškotka, ki podari nasmeh na obraz," je povedala režiserka Irena Rajh. Tudi za gledališče je bil velik izziv povezati dobrodelnost z nasmehom, prazniki in čarobnostjo teh trenutkov. "V predstavi nastopata profesionalna igralca, ki sta svojo nalogo opravila več kot odlično. Predstava pa je namenjena najmlajšim," je še povedala režiserka.

Poleg piškotov so letos ustvarili tudi slikanico z naslovom Pravljica o čarobnem piškotku, ki jo je ustvarila pisateljica Nina Kokelj, ilustrirala pa Vida Igličar."V čast in veselje mi je bilo delati projekt z dobrodelno noto. Zgodbica sama ima zelo lepo zgodbo. Gre za realno pripoved o tem, kako ljudje v vasici zgubijo stik s tem, kaj jim v resnici prinaša veselje. Ko pek dobi idejo o piškotku, ki ga podari naprej, s tem širi veselje in v vasico se spet naseli sreča. Po mojem mnenju je skrivna sestavina Nasmeškotka prav nasmešek," je povedala ilustratorka.

Nasmeškotki in Botrstvo sicer že leta sodelujejo. "Gre za res lep projekt, ki smo ga skupaj s HOFERjem zastavili že pred desetimi leti. Zelo smo veseli za takšno sodelovanje, ker je dijaški sklad v okviru našega programa resnično najbolj pomemben. Želimo si, da imajo vsi mladostniki možnost izbrati šolo, ki si jo želijo, ne glede na to, iz katerega konca Slovenije prihajajo – družine se soočajo z velikimi stiskami, že dnevne položnice so lahko velik finančni zalogaj – in za katere je nepredstavljivo, da si privoščijo bivanje v dijaškem domu. Zelo težko je slišati, da je otrok soočen z odločitvijo, ali bo lahko obiskoval šolo, ki je v njegovem kraju, a si ne želi postati breme svoje družine. Prav zato je naš sklad tako pomemben," je povedala Tina Plevnik, predstavnica Botrstva Slovenija, in dodala: "Nasmeškotek ima izjemno pomembno sporočilo, dijakom in dijakinjam sporoča, da niso sami in da verjamemo v njih. Za nekatere od njih je dobra izobrazba žal edini način iz medgeneracijske revščine, ki je pri nas v Sloveniji žal izjemno močna."