Letošnja dobitnica Borštnikovega prstana je Nataša Barbara Gračner.

Dobitnika Borštnikovega prstana, letos je to postala igralka Nataša Barbara Gračner izbere strokovna žirija, ki jo letos sestavljajo režiserka Ivana Djilas , umetniški direktor Festivala Borštnikovo srečanje Aleš Novak , dramaturginja in režiserka Nina Šorak , kritik Gašper Troha in lanski prejemnik Borštnikovega prstana Branko Šturbej .

Ker se ta nagrada po pravilu izmenoma podeljuje igralkam in igralcem, si ga bo letos nadela ženska. Prstan ji bodo izročili na zaključni slovesnosti festivala, ki bo tako kot vsako leto v dvorani Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Maribor, kjer ima Borštnikovo srečanje domicil.

Festival, ki je poimenovan po prvem slovenskem profesionalnem igralcu in režiserju Ignaciju Borštniku, prirejajo od leta 1966 in velja za osrednji slovenski gledališki festival. Predstave tekmovalnega programa je tokrat izbrala Ajda Rooss. Med več kot 120 ogledanimi predstavami s premiero v lanskem letu je izbrala 12 uprizoritev, ki se bodo potegovale za festivalske nagrade.

Ob tekmovalnih predstavah so na festivalu še druge vsebine, od gostovanj tujih gledaliških skupin in slovenskih uprizoritev v spremljevalnem programu do študentskega in strokovnega programa.