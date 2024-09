OGLAS

Nagrado, ki nosi ime po muzi pesnika Franceta Prešerna, Prešernovo gledališče Kranj v sodelovanju z Gorenjskim glasom in Mestno občino Kranj podeljuje od leta 2017, in sicer igralcu ali igralki domačega ansambla, ki je v minuli sezoni s svojo stvaritvijo najbolj prepričal gledalce in strokovno žirijo. Letos je nagrajenka Darja Reichman.

Letošnja nagrajenka Prešernovega gledališča je igralka Darja Reichman. FOTO: Ubald Trnkoczy icon-expand

Gledalci so po vsaki uprizoritvi glasovali za igralsko stvaritev, ki je bila po njihovem mnenju najboljša, med finalisti pa je po strokovni presoji odločala žirija, ki so jo sestavljali dramaturginja Vilma Štritof kot predsednica in novinar Gorenjskega glasu Igor Kavčič ter predstavnica gledalcev Barbara Logar. Kot so danes sporočili iz Prešernovega gledališča Kranj, nagrado julija za najboljšo igralsko stvaritev v sezoni 2023/2024 prejme igralka Darja Reichman za vlogo v predstavi Boj na požiralniku Lovra Kuharja, Prežihovega Voranca, ki je nastala v koprodukciji Prešernovega gledališča Kranj in Mestnega gledališča Ptuj.

Kot je v utemeljitvi zapisala žirija, je uvod Darje Reichman v trpeči in izčrpavajoči ritem predstave mnogo več od literarnega podajanja bogatega in pretanjenega besedila. "Z vztrajanjem v natančni izreki besedilo sublimira tako, da ugledamo njegovo lepoto in kompleksnost, z odmerjenim ritmom pa evocira občutenje gledalca in razpira prostor za premislek," je izpostavila žirija. Izpostavil je tudi, da je Reichmanova svojo minimalistično oblikovano, vendar igralsko dinamično pripovedovalsko bravuro dopolnila z mučno ponavljajočim se svatovskim plesom in tako izoblikovala kompleksno performativno stvaritev.

Darja Reichman v predstavi Dr. Prešeren FOTO: Nada Žgank icon-expand