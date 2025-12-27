Naslovnica
Domača scena

Letošnje leto je bilo v znamenju ljubezni: od premierja do milijarderja

Ljubljana, 27. 12. 2025 07.00 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
E.K.
Tina Gaber Golob in Robert Golob

Letošnje leto so zaznamovale številne poroke znanih obrazov. Od premierja Roberta Goloba in Tine Gaber do pevca Jana Plestenjaka ter voditeljice Jane Morelj. Vsaka poročna zgodba prinaša edinstven pečat, mnogo prahu pa sta s svojim večdnevnim slavjem dvignila tudi eden od najbogatejših moških na svetu Jeff Bezos in njegova izbranka Lauren Sanchez.

Letošnje leto je bilo zagotovo v znamenju ljubezni. Odvile so se številne glamurozne poroke, ki so zbudile ogromno zanimanja na domačih, kakor tudi na tujih tleh. V Sloveniji sta zagotovo največ zanimanja s svojim pravljičnim dnem požela premier Robert Golob in Tina Gaber Golob. O poroki leta se je govorilo mesece, Slovenci pa so pred velikim dnem poskrbeli tudi za številne smešnice na njun račun.

Tina Gaber Golob in Robert Golob
Tina Gaber Golob in Robert Golob
FOTO: Tina Gaber Golob

Usodni da sta v začetku septembra izrekla v vili Tartini v Strunjanu. Obred je vodil ljubljanski župan Zoran Janković. "Ponosen sem, da je Tina Gaber danes rekla da," je slovenski premier dejal po obredu. O vtisih z obreda je dejal, da je ta "vedno tako čustven, da se človek nič ne zaveda, še manj pa se spomni". Potočil je tudi kakšno solzo, je priznal Golob.

Izmenjavo prstanov je pospremila zimzelena pesem Sreča na vrvici, na poročnem obredu je zapel tudi pevec Miran Rudan, svate pa je na večernem slavju zabavala skupina Mambo Kings.

Preberi še Slovenijo preplavile šale o Golobu in Gabrovi

Z vstopom v zakonski jarem pa je letos presenetil tudi priljubljeni pevec Jan Plestenjak. Dolga leta najbolj zaželeni samec je večno zvestobo obljubil srčni izbranki, Mariborčanki Tadeji Majerič. Glasbenik, ki se je poročil oktobra v Škofji Loki v krogu najbližjih, podrobnosti posebnega dne z javnostjo ni želel deliti.

Preberi še Tadeja Plestenjak: Zate bom tu, v dobrem in zlu, gor in na dnu

Pevec je februarja za revijo Jana dejal, da si z izbranko želita tudi otroke. "Imam resno punco in oba si tega zelo želiva. Kako bo, bomo pa videli. Ni ravno tako, kot če bi šel v trgovino in kupil štruco kruha," je povedal.

Poročila pa se je tudi naša vremenarka in radijska voditeljica Jana Morelj. Večno zvestobo sta si z izbrancem Markom Vidmarjem obljubila na idilični zelenici, obdana z najbližjimi – družino in prijatelji.

Jana Morelj in Marko Vidmar
Jana Morelj in Marko Vidmar
FOTO: Radio 1

V vlogi priče je ob nevesti stal njen radijski kolega in dolgoletni prijatelj Denis Avdić. 42-letnica pa nam je zaupala, da je bila poroka izjemna, slavje je označila za super "žurko" in dodala, da je bilo vse tako, kot si je želela.

Preberi še Jana Morelj o poroki: Vse je bilo tako, kot sem si želela

Na plesišču so se jima pridružili tudi prijatelji z radia, na poroki so bili namreč tudi Miha Deželak, Anja Homovec Ramšak, Robert Roškar in Matic Herceg.

Poročil se je tudi naš športni novinar in komentator MotoGP David Stropnik. Večno zvestobo sta si z izbranko Petro obljubila na 2500 metrih. "Ne, to ni bila svadba. Oba verjameva, da je poroka nekaj, kar je namenjeno predvsem mladoporočencema in ne svatom. Zato je bila najina poroka 'elopement' v precej poseben in na srečo še samoten del gora, ki ga oba obožujeva," nam je med drugim zaupal ženin.

Poročil se je športni novinar in komentator David Stropnik
Poročil se je športni novinar in komentator David Stropnik
FOTO: Maruša Rampre

Ljubezen sta, še pred izmenjavo zaobljub na idiličnem mestu, proslavila z najbližjimi. "Pri uradnem vpisu na ljubljanskem gradu sva imela najožje člane družine, moj sin in njena sestra sta bila priči, tako da sva imela tudi nekaj družinskega vzdušja," je dodal Stropnik.

Preberi še Poročil se je naš športni novinar in komentator David Stropnik

Septembra se je poročil tudi priljubljen televizijski voditelj in komik Lado Bizovičar. Z dolgoletno partnerko Anelo Šabanagić sta si večno zvestobo obljubila na gradu Socerb. Na poroki, ki je potekala stran od oči javnosti, je bilo prisotnih veliko znanih obrazov, med njimi chef in žirant šova MasterChef Slovenija Luka Jezeršek ter nekdanji smučarski skakalec Peter Prevc.

Lado Bizovičar in Anela Šabanagić
Lado Bizovičar in Anela Šabanagić
FOTO: Instagram - Anela Šabanagić

Par je v zvezi devet let, svoje zasebno življenje pa skrbno skriva pred očmi javnosti. V tem času sta se jima pridružili dve hčerki, prva leta 2018, druga pa 2021.

Nekaj dni kasneje pa je usodni da dahnil tudi komik Vid Valič, ki je s svojo izbranko Valentino Zajtl okronal večletno zvezo, v kateri se jima je leta 2022 pridružila tudi hčerka. Poročila sta se v Beli krajini, ob njima pa naj bi na poseben dan bili le najožji družinski člani in izbrani prijatelji.

Preberi še Vid Valič dahnil usodni da

September je bil letos resnično v znamenju ljubezni. V Štanjelu sta se poročila nekdanji nogometaš Sašo Udovič in Olga Pavlović. Kot sta povedala za 24ur.com, je poroka "krona in uradna zaobljuba 22 let trajajoče skupne poti."

Poroka Saša in Olge Udovič
Poroka Saša in Olge Udovič
FOTO: osebni arhiv

Leto po civilni poroki pa je izbranko Anno Mario pred oltar popeljal slovenski atlet Kristjan Čeh. Mladoporočenca sta obljubo držala in si poročne zaobljube izmenjala tudi pred svati, nato pa priredila slavje na enem od bolj znanih posestev na Štajerskem.

Preberi še Kristjan Čeh leto po civilni poroki z izbranko stopil še pred oltar

Poročni zvonovi so doneli tudi v Beogradu, kjer je v zakonski stan stopila Nina Savnik, ki smo jo spoznali v prvi sezoni Sanjskega moškega. Svojega Stefana je spoznala kmalu po koncu snemanja šova in od takrat sta postala nerazdružljiva. Slavje pa je združilo slovenske in srbske svate v eno veliko, veselo družino. Mladoporočenca sta medene tedene preživela na rajskih Maldivih.

Poroka Nine Savnik in njenega Stefana
Poroka Nine Savnik in njenega Stefana
FOTO: Osebni arhiv Nine Savnik

Čez lužo pa je bila v letu 2025 zagotovo najbolj odmevna poroka enega najbogatejših ljudi na svetu Jeffa Bezosa in njegove izbranke, nekdanje televizijske voditeljice Lauren Sanchez. Prstana sta si izmenjala na otoku San Giorgio Maggiore v Benetkah.

Preberi še Z razkošno zabavo zaključek Bezosove poročne sage

Večdnevnega slavja se je udeležilo več kot 200 gostov, med njimi številni zvezdniki. Denimo Oprah Winfrey, Orlando Bloom, sestre Kardashian, Karlie Kloss, Leonardo DiCaprio, Usher, Tom Brady in drugi.

