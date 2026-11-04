Letošnji Ježkov nagrajenec je Jure Karas

Priznanje mu je žirija namenila za več kot dve desetletji prepoznavnega ustvarjanja, s katerim nadaljuje tradicijo ostrega, izvirnega in družbeno angažiranega humorja, kakršnega je utelešal tudi Frane Milčinski - Ježek .

Žirija je v utemeljitvi zapisala, da je Karas izjemen opazovalec ljudi in družbe, ki suvereno prehaja med televizijo, radiem, gledališčem, otroškimi vsebinami in popularno glasbo. Njegov humor temelji na natančnem poslušanju jezika – od pogovornega in političnega do birokratskega, medijskega in oglaševalskega. Pri tem pa njegova satira ni namenjena zgolj zabavi, temveč predvsem razkrivanju sveta, v katerem živimo.

Širši javnosti se je najprej predstavil kot član glasbeno-humorističnega tandema Slon in Sadež, v katerem z Igorjem Bračičem ustvarjata od leta 2001. Glasbeni duo je z avtorsko glasbo, inteligentno satiro, jezikovnimi domislicami, parodijami in družbenim komentarjem postal eden najprepoznavnejših pojavov slovenskega glasbenega in medijskega humorja, so spomnili v obrazložitvi. S svojim delom pomembno sooblikuje sodobni jezik slovenskega televizijskega humorja, so dodali.