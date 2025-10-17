Letošnjo jesen smo z modo spet stopili v devetdeseta

Jesen je v modnem svetu najbolj vplivna sezona. Ne le, da takrat potekajo tedni mode, strokovnjaki so prepričani, da je prehod iz toplega v hladno obdobje odlična priložnost za ustvarjalnost. "Mislim, da je v ospredju predvsem čokoladno rjava v vseh variacijah, potem pa absolutno temnejši, zamolkli toni melancana, borovnice, višnje," pravi stilistka oddaj Svet in 24UR Barbara Žgalin .

Nova sezona pa ne pomeni, da morate takoj v trgovine. "Tako kot vsako leto, se moda zelo ciklično obrne, tudi letošnje leto ni nič drugače. Glavni trend bi jaz rekla, da smo spet stopili v devetdeseta," je dodala.

O cikličnosti mode priča tudi to, da so bili trenč plašči prvotno zasnovani za britanske vojake v 1. svetovni vojni. "Spomnim se svoje mame, ki je imela super plašč v barvi konjaka. Še danes mi je žal, da ga nisem ohranila, ker bi bil 'top' za letošnjo sezono," je priznala.

Za kvaliteto nad kvantiteto se odločajo tudi znane Slovenke. "Jaz sem ta 'leather jacket attitude' oseba, ki prisega na večno modo," nam je povedala glasbenica Neisha. "Jaz bom rekla, da ga ni čez dobre škornje. Take visoke, črne, klasične škornje in dolg usnjen plašč," je dodala glasbenica in vplivnica Gaja Prestor. "Dajmo se ženske dobro počutiti v svoji koži, potem pa je vseeno, kaj si daš nase. Pa nasmešek in to je to," je dejala Tinkara Fortuna, članica skupine Bepop.