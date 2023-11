Liffe 2023: V pričakovanju filma Varuhi formule Dragana Bjelogrlića

Film Varuhi formule, ki ga bodo prikazali v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma, je koprodukcija Srbije, Slovenije, Črne gore in Severne Makedonije. Dragan Bjelogrlić je scenarij napisal z Vukom Ršumovićem in Ognjenom Sviličićem po resnični zgodbi o "srbskem Černobilu", ki jo je v romanu Primer Vinča (2017) obudil Goran Milašinović.

Zanimanja za omenjeni film je res veliko, pa ne le na omenjenem festivalu. "Ne vem, za kaj gre, ampak vem, da smo bili pred tremi dnevi v estonskem Talinu, dan pred tem smo bili v Banja Luki. Bilo mi je fascinantno, kako je občinstvo v Banja Luki in v daljni Estoniji, v Talinu, tako kot tudi v Locarnu, Sarajevu, Skopju, Beogradu, reagiralo na isti način. Očitno obstaja neko univerzalno čustvo, ki nima zveze s tem, na katerem delu sveta živite in kateri jezik govorite. To je zame najljubše, kar sem uspel doseči s filmom," je o odzivu občinstva povedal režiser. "Sodelovati pri filmu je bilo super. Dragan ima ogromno izkušenj kot igralec, je bilo delo na tem projektu perfektno," je o sodelovanju z eno izmed filmskih legend dejal Jurij Drevenšek in poudaril, da je prav zaradi Bjelogrlićevih izkušenj vse potekalo hitreje. "Posvečal se je igri. Med nami je bilo veliko kolegialnosti, prijaznost in profesionalnost," je še dodal slovenski igralec.