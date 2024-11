LIFFE odprla hrvaška komična drama Pozno poleti

V trku med življenjem s celine in tistim na otoku, ki ima lastne zakonitosti in so tudi povod za številne komične filmske zaplete, Maja naleti na otoške posebneže, se zaposli kot natakarica v baru, ki je v lasti tamkajšnjega župana, in se zaplete v romantično razmerje z ameriškim priseljencem jugoslovanskih korenin. A njuno razmerje se ne konča z "in srečno sta živela do konca dni". Tudi zato se protagonistka v iskanju sebe in ljubezni vendarle zmore soočiti z lastno preteklostjo in se na koncu odpove dediščini, vzroku njenega prvotnega prihoda na otok.

V filmu je vlogo Maje zaigrala Anja Matković, ki je napisala tudi osnovno zgodbo za scenarij. Poleg nje se pod scenarij podpisujeta še režiser Tanović in Nikola Kuprešanin.

Na pogovoru po filmu Matkovićeva na vprašanje, ali je v scenariju tudi kaj avtobiografskega, neposredno ni želela odgovoriti, a da je s tem filmom tudi sama doživela katarzo. Film po njenih besedah sicer govori o vseh, ki so se v življenju kdaj izgubili in se nato poskušali najti.

Poleg Matkovićeve, ki bi se v prihodnosti rada preizkusila tudi kot režiserka, so v filmu, ki so ga snemali na otoku Prvić, med drugim zaigrali še Uliks Fehmiu, Goran Navojec, Almir Palata, Mario Knezović, Marija Škaričić, Mirela Brekalo, Snježana Sinovčić, Luka Juričić, Boris Ler, Ivana Roščić in Jadranka Matković.