Lina Kuduzović dopolnila 18 let

Čas hitro teče, o tem res ni dvoma. Če samo pomislimo, da smo spomladi pred desetimi leti na odru prve sezone šova Slovenija ima talent spoznali malo deklico s čudežnim glasom Lino Kuduzović, ki je gledalce pred TV-zasloni očarala s svojo otroško naivnostjo in osupljivim glasom, je danes zrasla v najstnico.

Lina je namreč 30. decembra dopolnila 18 let in tako postala polnoletna. Za vsakega najstnika je to pomembna prelomnica v življenju, ki jo seveda želi tudi proslaviti tako, kot se spodobi. A čeprav je zaradi pandemije covida-19 ostala brez velike zabave, ne dvomimo, da si je slavljenka svoj dan naredila še posebej lep in nepozaben. Pri tem so ji pomagali tudi najbližji in prijatelji, ki so ji zaželeli vse najboljše prek virtualnih čestitk.