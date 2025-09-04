Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronika Domača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Domača scena

Lina Kuduzović: Selitev v Korejo? To sploh ni bil najtežji del

Seul, 04. 09. 2025 15.00 | Posodobljeno pred 46 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.K.
Komentarji
10

Lina Kuduzović, prva zmagovalka šova Slovenija ima talent, se je iz Južne Koreje oglasila s čustvenim sporočilom. Priznava, da jo obremenjuje skrb za nadaljnjo prihodnost, pravi namreč, da se ji po glavi rojijo številne ideje, katerim nihče ne prisluhne. "Zadnje čase sem v stresu zaradi svoje prihodnosti, kako se bo vse izšlo? Ali mi bo sploh uspelo?" se sprašuje pevka, ki pravi, da se je v življenju včasih treba zgolj prepustiti.

Lina Kuduzović je na družbenem omrežju objavila čustven zapis. Mlada pevka, ki trenutno živi v Koreji, je delila svoje občutke o svoji karieri, za katero bi si želela, da bi trenutno potekala drugače. "Dragi dnevnik, mislila sem, da bo najtežji del moje karierne poti selitev v Korejo, vendar sem se motila. Najtežji del so vse ideje, ki se mi rojijo po glavi in jih uresničujem, a preprosto ne najdem ljudi, ki bi poslušali, kar imam za povedati. Potrebujem nekaj, kar bo pomirilo mojo dušo in mi dalo vedeti, kako lepo je življenje okoli mene," je zapisala na družbenem omrežju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Zadnje čase sem v stresu zaradi svoje prihodnosti; kako se bo vse izšlo? Ali mi bo sploh uspelo? Ali bom na ljudi vplivala tako, kot sem upala? Ali bom lahko naredila velike stvari na svetu? Ali sploh dovolj močno sanjam?" je priznala. Zmagovalka prve sezone Slovenija ima talent je nato svoje sledilce opomnila, da se je včasih treba prepustiti in preprosto živeti v trenutku.

Lina Kuduzović Kariera Koreja Življenje Slovenija ima talent
Naslednji članek

Anamarija Truden v pričakovanju: Zibala bo

SORODNI ČLANKI

Se spomnite Line Kuduzović? To sporoča mali Lini

Lina Kuduzović v novo leto s sporočilom sama sebi: Ponosna sem nate

Lina Kuduzović dopolnila 18 let

Leta 2010 je Slovenija spoznala Lino Kuduzović

Lina Kuduzović v avtorski pesmi poje o zlomljenem srcu

Lina končno uresničila svoje sanje

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JOSEPH HAYDN
04. 09. 2025 15.47
+1
Zmaga, ki jo je v resnici uničila
ODGOVORI
1 0
Animal_Pump
04. 09. 2025 15.46
Fajn je, da ljudje mal hodijo okrog...da vidijo, da nam je tukaj v Sloveniji...čiiist fajn
ODGOVORI
0 0
Ici
04. 09. 2025 15.33
+1
V Koreji ima zrak "čuden vonj", tako, da je že izstop iz letala precej neprijetna dogodivščina. Hrana pa, tudi za vsega hudega vajenega popotnika, obupna.
ODGOVORI
1 0
kr en 123
04. 09. 2025 15.31
Kako bi jo bilo šele strah, če bi imela tako nepredvidljivo poslovno okolje, kot ga imamo mi...
ODGOVORI
0 0
myomy
04. 09. 2025 15.30
Prezgodnja slava človeka uniči. Otrok ni sposoben pravilno dojeti vsega pompa okoli njega.
ODGOVORI
0 0
Kuku456
04. 09. 2025 15.30
+2
Pravljicarji
ODGOVORI
2 0
Pikaponca
04. 09. 2025 15.30
+3
Čas je da si najde delo, natakarice vedno iščejo.
ODGOVORI
3 0
jajek
04. 09. 2025 15.29
+2
Toti se je pripelalo, jo bomo zopet nekje futrali na naše stroške.
ODGOVORI
2 0
Ljubljancanka
04. 09. 2025 15.20
+2
Hja, Koreja ni za individualce, ampak industrija za štancanje.
ODGOVORI
2 0
Papež
04. 09. 2025 15.18
+4
Delat naj gre
ODGOVORI
4 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1198