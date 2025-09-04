Lina Kuduzović: Selitev v Korejo? To sploh ni bil najtežji del

Lina Kuduzović je na družbenem omrežju objavila čustven zapis. Mlada pevka, ki trenutno živi v Koreji, je delila svoje občutke o svoji karieri, za katero bi si želela, da bi trenutno potekala drugače. "Dragi dnevnik, mislila sem, da bo najtežji del moje karierne poti selitev v Korejo, vendar sem se motila. Najtežji del so vse ideje, ki se mi rojijo po glavi in jih uresničujem, a preprosto ne najdem ljudi, ki bi poslušali, kar imam za povedati. Potrebujem nekaj, kar bo pomirilo mojo dušo in mi dalo vedeti, kako lepo je življenje okoli mene," je zapisala na družbenem omrežju.
"Zadnje čase sem v stresu zaradi svoje prihodnosti; kako se bo vse izšlo? Ali mi bo sploh uspelo? Ali bom na ljudi vplivala tako, kot sem upala? Ali bom lahko naredila velike stvari na svetu? Ali sploh dovolj močno sanjam?" je priznala. Zmagovalka prve sezone Slovenija ima talent je nato svoje sledilce opomnila, da se je včasih treba prepustiti in preprosto živeti v trenutku.
