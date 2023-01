Lina Kuduzović v novo leto s sporočilom sama sebi: Ponosna sem nate

"Draga Lina, žal mi je, da nisem bila vedno ob tebi. V zadnjih dveh letih se nisem vedno zavedala, kako se resnično počutiš, ampak hej, poglej, kje si zdaj. Mogoče ne blestiš toliko, kot bi si želela, a si blizu tega, ali ne vidiš? Res sem ponosna na stvari, ki si jih dosegla, hudičevo trmasta baba si! A prav zato te imam rada. In zato si veliko bolj privlačna, ker preprosto ne obupaš. To je super. Zdaj pa pozorno poslušaj nadaljevanje: Vem, česa si želiš v življenju. Vem, da zmoreš. Ne išči potrditve drugih ljudi, ker je ne boš dobila. Edina oseba, ki mora verjeti vate, si ti sama. Nihče drug. Zato trdo delaj, dobro jej, dobro spi, vzemi si premore, ki jih potrebuješ, in prepričana sem, da si sposobna narediti vse, kar si želiš. Ponosna sem nate!" je na svojem Instagramu pod fotografijo zapisala Lina Kuduzović , mlada glasbenica, ki smo jo leta 2010 spoznali v šovu Slovenija ima talent.

Zmagovalka prve sezone je v novo leto vstopila z novoletno zaobljubo in očitno si je zadala, da bo njen nov način življenja usmerjen v pozitivne afirmacije. Spomnimo: Lina je namreč lani poleti prvič spregovorila o težavah, s katerimi se sooča. Lani avgusta je na Instagramu razkrila: "Želela sem, da to ostane zasebno in da bi še naprej objavljala na družbenih omrežjih, a sem danes že drugič v štirih tednih padla v nezavest. Ker se moje zdravje očitno slabša, tudi mentalno zdravje, sem se odločila, da je najbolje, da se oddaljim od družbenih omrežij. Izredno sem hvaležna, da sem živa, zdaj še bolj, ko je moje življenje na kocki. Prosim, skrbite zase, svoji družini in prijateljem povejte, da jih imate radi, in ostanite zdravi. Nazaj bom takoj, ko se bom spet počutila bolje."