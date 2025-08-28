Ljubezen po Sanjskem moškem: Nina Savnik se je poročila v Beogradu

Nina Savnik, ki smo jo spoznali v prvi sezoni šova Sanjski moški, je pred kratkim dahnila usodni 'da'. Nina je svojega Stefana spoznala kmalu po koncu snemanja šova in od takrat naprej sta, kot pravi Nina, nerazdružljiva. Poroko sta pripravila v Beogradu, od koder je ženin, slavje pa je združilo slovenske in srbske svate v eno veliko, veselo družino. Trenutno mladoporočenca uživata na medenih tednih na rajskih Maldivih.

Nina Savnik, ki smo jo spoznali v prvi sezoni šova Sanjski moški, je pred kratkim stopila pred oltar. Usodni 'da' je dahnila izbrancu Stefanu, s katerim sta skupaj že štiri leta. Spoznala sta se kmalu po koncu snemanja šova – v hotelu, kjer je bil on chef kuhinje, ona pa na praktičnem usposabljanju. "Najprej so začele prihajati malice, ki sploh niso bile na meniju, potem pa se je hitro razvilo v ljubezen," se danes z nasmehom spominja Nina, ki se zdaj piše Ledenčan. Prvi mesec sta se skrivala in se po službi dobivala na parkirišču, po prvem skupnem dopustu pa razmerja nista več skrivala. "Od prvega dneva sva res nerazdružljiva," pravi Nina.

Poroka Nine Savnik in njenega Stefana FOTO: Osebni arhiv Nine Savnik icon-expand

Poroka v Beogradu – in kmalu še ena v Sloveniji

Ker je Stefan iz Srbije, se je par odločil za poroko v Beogradu. "Logistično je bilo lažje in tam so poroke res 'next level'," pove Nina, ki pa je že razkrila, da bosta obnovo zaobljub kmalu pripravila tudi v Sloveniji, na gradu Otočec. Na srbski poroki je bilo okoli 140 svatov, za tamkajšnje razmere pravzaprav malo, kot pravi Nina: "Hkrati pa se je zdelo, kot da nas je bilo 400." Pri pripravah na veliki dan je bila Nina zelo temeljita. "Že od malega sem sanjala o poroki, zato sem šla pri organizaciji na polno. Glede na to, da imam plan, da bo to edini zakon, nisem želela, da mi je kdaj žal." Obleko je imela v mislih že dolgo, največ težav pa ji je povzročilo iskanje vizažista v Srbiji – na koncu se je odločila, da se bo naličila kar sama, in priznava, da je bila to prava odločitev.

Prijateljstvo iz Sanjskega moškega ostaja

Med povabljenci iz Slovenije je bila tudi Anja Širovnik, Ninina tesna prijateljica, ki je v prvi sezoni šova takrat tudi zmagala. "Z Anjo sva ves čas v stikih, obiskujeva se in vedno se ujameva. Ko se s kom tako razumeš, prijateljstvo enostavno traja." Smeha pa ni manjkalo, ko je prav Anja ujela šopek. "Zelo sem bila vesela, še bolj pa samski moški, ki so že čakali v vrsti za njo. Tudi Stefanova starša sta bila navdušena, ker sta upala, da bo ostala v Srbiji – ampak za zdaj ne kaže tako."

Nina in Stefan na Maldivih FOTO: Osebni arhiv Nine Savnik icon-expand

Medeni tedni na Maldivih

Mlada zakonca trenutno uživata na medenih tednih na Maldivih. "Res nenormalno uživava, telefon je večinoma na off, končno imava čas samo zase," pove Nina, ki pripoveduje o rajskih dneh. Na poti domov se bosta ustavila še v Dubaju. "Moram kupiti cimet – cimet iz Dubaja je nekaj posebnega in to je ena stvar, ki jo moraš prinesti domov," se zasmeji.

Dom ostaja Slovenija