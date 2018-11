Ljubezenski status Luke Dončića – samski? Anamarija meni drugače

Luka Dončić je v kratki, a izjemno uspešni karieri v ligi NBA, zagotovo opozoril nase. Ko je pred kratkim na tekmi padel, ga je čakal rentgenski pregled rame, zato je novinarje zanimalo, kakšen je njegov trenutni 'status'. Njegov trener Rick Carlisle pa je na to odgovoril, da je Luka samski ... in se tako s humorjem izognil vprašanju, kakšno je zdravstveno stanje športnika. Seveda so 'novico' povzeli mnogi mediji in to je povzročilo veliko evforijo pri Lukovih oboževalkah.

Ko je novica o Lukovem statusu zaokrožila po spletu, pa se je odzvalo tudi njegovo dolgoletno dekle Anamarija Goltes, ki je na Instagramu objavila skupno fotografijo, ob kateri je poudarila, da je Luka še vedno njen. Kljub temu da je za njima naporno leto, sta očitno zaljubljenca še vedno trdno skupaj in uživata v ljubezni.