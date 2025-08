Ljubezensko pismo možu: Luka Jezeršek in žena praznujeta 14 let ljubezni

Kuharski mojster Luka Jezeršek in njegova srčna izbranka Aleksandra te dni dopustujeta na hrvaški obali in sta si privoščila tako imenovamo pravico do odklopa - sproščeno poletno razbremenitev. A namesto razglednice sta svojim sledilcem na Instagramu poslala kar ljubezensko pismo. Tako je Lukova žena namreč poimenovala kratek zapis, s katerim je pod njuno skupno fotografijo obeležila 14. obletnico poroke.

Ljubezensko pismo možu: "Hvala, da si pred 14 leti prišel za mano v Šibenik. Hvala, da si vzljubil jadranje in morje. Hvala, da si me izbral in me še vedno vsak dan znova. Pa še kaj za 'hvala' bi se našlo," je svojemu možu spesnila Aleksandra.

Z ganljivo objavo se je spomnila, kako sta se z Luko pred več kot desetletjem spoznala. Takrat je bila Aleksandra namreč na jadranju v Šibeniku s svojim očetom in je Luki poslala šaljivo sporočilo, če je dovolj pogumen, da se jima pridruži. No, več kot očitno je izbrala pravega, saj je Luka sedel na prvi avtobus in se iz Ljubljane pripeljal naravnost do morja."Na avtobusni postaji v Šibeniku sta me čakala bodoča žena in tast in tam smo šli na pico. Pica ni bila noben kulinarični presežek, boljša je bila čustvena komponenta. Zatem smo jadrali od Šibenika do Pule. Na jadrnico sem odšel kot samski fant, nazaj pa kot fant s svojo punco," je takrat za portal Aleteia povedal sodnik naše priljubljene oddaje MasterChef Slovenija.