50 super športnih avtomobilov in več kot 21.000 konjskih moči. Ljubitelji hitrosti so na svoj račun prišli v Logatcu. Lahko so preizkusili vožnjo v drift taxiju, se zapeljali s Ferrarijem Portofino M, ali zgolj uživali ob dirkaškem spektaklu. Za volanom je bil tudi aktualni Sanjski moški.