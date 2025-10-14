Ljubljana bo gostila 4500 plesalcev iz 33 držav

Za organizatorje so prvenstva priložnost za širjenje plesne kulture, povezovanje generacij in spodbujanje mladih k aktivnemu, ustvarjalnemu preživljanju prostega časa.

"Absolutno so slovenski plesalci noro dobri promotorji Slovenije v tujini in mogoče je ravno svetovno prvenstvo v Ljubljani, v Sloveniji, priložnost, da oni postanejo prepoznavni v Sloveniji. Glede na to, da toliko dobrega delajo za Slovenijo v tujini, je mogoče sedaj čas in priložnost, da dobijo tudi oni svoj medijski prostor doma," je prepričana Azra Pucko, soorganizatorka IDO Svetovnih prvenstev 2025.

In zaslužimo si ga, so prepričani slovenski plesalci, ki krojijo vrh svetovne scene. "Ples je res ena disciplina, ki ni toliko prepoznavna, pa se mi zdi, da sedaj, ko je priložnost, da se odvija svetovno v Sloveniji, da res lahko pokažemo, da ples ni samo neka umetnost, da je tudi šport, da je veliko odrekanja zraven in da nas je plesalcev veliko in da se res rabiš potruditi, da prideš na vrh," sporoča Maša Colja, plesalka in svetovna podprvakinja v hip hopu.

Pot do tja nikakor ni lahka, sporočata plesalki Lina Dolinar in Lara Letnikoska, sicer starejši mladinski prvakinji v HH dvojicah. "Treniraš vsak dan po več ur v dvorani, 'švicaš' na polno," razkrivata in priznavata, da je ves trud poplačan, ko iz tribun slišiš navijanje. Te občutke bo v ljubljanski Hali Tivoli in dvorani Kina Šiška med 25. in 30. oktobrom pomagalo pričarati kar 8000 obiskovalcev, ki jih v imenu plesa pričakujejo v prestolnici.