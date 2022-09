V centru Ljubljane se je zaključil že drugi mesec italijanske mode, kjer so italijanski modni oblikovalci v galeriji Emporium pokazali svoje nove modne kreacije in prikazali letošnje jesenske modne smernice. Strastno rdeča in glasba Måneskinov v izvedbi Bojana Cvjetićanina sta pričarali občutek prave italijanske modne revije in navdušili slovenske modne navdušence.