Ljubljana znova dihala v ritmih italijanske mode

Na modni pisti so se predstavili najnovejši trendi iz Italije – od izrazitih modnih kombinacij in poslovne mode do najbolj zaželenih čevljev in torbic ter večernega glamurja. V ospredju so bile izrazite silhuete, prefinjene teksture in detajli, ki zaznamujejo letošnjo jesen in zimo.

Za posebno energijo večera je poskrbel edinstven preplet mode in glasbe. Predstavitev kolekcij so s svojimi nastopi spremljali Lea Sirk, David Amaro, Rok Piletič in operna pevka Nika Gorič, ki so vsakemu delu revije dodali svoj glasbeni pečat. Za vrhunec večera pa je poskrbel legendarni Magnifico, ki je s svojim nastopom pospremil finalni defile in navdušil zbrane goste.