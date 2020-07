Ljubljanski muzeji in galerije združili moči z enotno vstopnico

Zveni kot paradoks, ampak letos so muzeji moderni. In tudi vse galerije, ne le tiste, ki ji pravimo moderne. To so namreč ustanove, v katerih dobimo svoj odmerek kulture in znanosti, hkrati pa v njih ni prav težko poskrbeti za varnost pred virusom. Muzeji in galerija pa pravijo tudi, da je v slogi moč in v Ljubljani so se letos združili. Vabijo, da to poletje plačate enkrat, ogledate pa si 13 razstav.