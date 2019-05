Ljubljanski Orto bar se ne zapira

V nekaterih medijih so zapisali, da bodo zaprli legendarni ljubljanski klub Orto bar. Na to sta se zdaj odzvala lastnika bara in medijem poslala razlago.

"Res je, da je Orto Bar že nekaj časa naprodaj, a to nikakor ne pomeni, da ga bodo zaprli. Orto Bar ima namreč v tem letu že skoraj docela potrjen program, prav tako je program dogodkov napovedan za obdobje do konca leta 2020," sta zapisala ter dodala, da za prodajo niso krive rdeče številke, ampak dejstvo, da sta se lastnika po dveh in pol desetletjih ustvarjanja in vodenja kluba odločila, da ga bosta počasi predala v druge roke.

Tudi če pride do prodaje kluba, bo ta še nekaj časa nemoteno deloval zavoljo obveznosti do zunanjih organizatorjev, kot tudi moralne obveze do obiskovalcev kluba. Kot vsako poletje pa tudi letos ne bo obratoval v mesecu juliju in avgustu, ko imajo vsi zaposleni dopuste.

Tudi navedba, da bo morebitni novi lastnik klub spremenil v hostel, ne drži oziroma ni indicev, da se bo to zagotovo zgodilo – ko in če bo Orto Bar prodan, se bo novi lastnik imel možnost odločiti ali ohraniti klubsko dejavnost ali pa spremeniti njegovo namembnost, če ga ne bo zanimalo nadaljevati poslanstva in zgodbe Orto Bara. Seveda pa je v največjem interesu sedanjih lastnikov, da se ohrani klubska dejavnost.

Orto Bar je naprodaj, a program bo do prodaje (če bo do nje prišlo in tudi še nekaj časa po prodaji) potekal nemoteno. Letos bo Orto Bar praznoval tudi 25. obletnico obstoja, sta še za konec poudarila.