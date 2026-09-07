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Domača scena

'Ljudje ne verjamejo v tako ljubezen, a midva sva takoj vedela, da je to to'

Ljubljana, 07. 09. 2026 08.49 pred 1 uro 6 min branja 6

Avtor:
Kaja Ahčin
V samo osmih mesecih se jima je zgodilo ogromno.

Tjaša in Jaka Šinkovec sta v začetku letošnjega leta začela svojo zvezo, danes sta poročena, kmalu pa pričakujeta tudi svojega prvega otroka. Njuna ljubezenska pravljica se je rodila na izjemno sodoben način, v katerega danes marsikdo ne verjame več, saj sta se našla na spletu. Mnogi dvomijo v njuno pristnost, a zaljubljenca se s tem ne obremenjujeta.

Tjaša Kramarič o Jaki Šinkovcu še leto dni nazaj ni vedela nič, saj je prej živela v Franciji, narodnozabavne glasbe pa ne posluša. Potem pa ji je mami rekla, da je v videospotu skupine Firbci videla simpatičnega fanta, polnega energije in da bi ji znal biti všeč. "Pogledala sem si videospot za pesem Za praznike smo doma in priznala, da je lušten. Ko sem ga našla na Instagramu in mu poslala prošnjo za prijateljstvo, sem bila v paniki," je priznala vplivnica, pevec pa je razkril, da je najprej mislil, da gre za lažen profil. "Ko sem ugotovil, da ni lažno, sem ji potem reagiral na objavo," je priznal. Nato sta šla po klasični poti, najprej s prvim, nato drugim in nato vedno več zmenki. Pa se je začelo.

Tjaša in Jaka Šinkovec sta svojo pravljico začela pisati v začetku letošnjega leta.
Tjaša in Jaka Šinkovec sta svojo pravljico začela pisati v začetku letošnjega leta.
FOTO: osebni arhiv

Odkar je z Jakom, je Tjaša povsem sprejela glasbo, ki jo ustvarja njen dragi. "Jaz ga podpiram pri tem, kar dela, on pa mene," je povedala, Jaka pa je dodal: "Partnerstvo je velik kompromis. Prej ko to spoznaš, lažje in boljše ti je. Oba sva se zavedala, v kaj greva, in zdaj nama lahko lepše teče vse skupaj." Pa ga je motilo, da se je podal v zvezo z vplivnico? "Razumel sem, kaj dela, in sem to spoštoval. Bilo mi je všeč, ker je razumela, da ne želim takoj objaviti najine zveze, a sva se kmalu dogovorila, da je bolje, da poveva midva, kot da bi objavil nekdo drug, saj bi se itak kmalu razvedelo," je povedal in dodal: "Nisva želela nekoga zavajati. Glasbeniki velikokrat skrivajo svoje zveze in se na odru razdajajo, jaz pa sem ubral drugo pot in s ponosom povem, da imam punco, zdaj ženo."

V samo osmih mesecih se jima je zgodilo ogromno.
V samo osmih mesecih se jima je zgodilo ogromno.
FOTO: osebni arhiv

Da sta si usojena, sta začutila takoj na začetku. "Ljudje ne verjamejo v takšno ljubezen, ker v vsem vidijo le negativnost, slabe stvari, samo grdi komentarji so. Ne vidijo več te pristnosti, midva pa sva to začutila takoj, ko sva se videla. Veliko ljudi nama reče, da sva prehitra, a jaz mislim, da v življenju stvari ne moreš predvidevati. Samo prepustiti se moraš," je prepričana Tjaša, Jaka pa je dodal, da sta v zadnjem času spoznala veliko ljudi, ki so ubrali enako pot kot onedva. "Moraš biti odprt, sproščen, moraš si zaupati in se veliko pogovarjati, potem pa gre," je odločen. Kako pa se soočata z negativnimi komentarji? Preverite v videu.

Njuno zgodbo lepo prikazuje tudi nova pesem skupine Firbci Neki sm naredu prav, ki jo je Jaku po naročilu napisal brat Gašper. Pevec namreč ni mogel iz svoje kože, saj je glasbenik po duši in srcu in tako mu je najlažje izraziti občutke. Prvič jo je svoji dragi zapel po cerkvenem obredu na njuni poroki.  "To je bilo zame veliko presenečenje. Ko sem stala tam v cerkvi in je Jaka začel govoriti, da ne ve več, kako bi mi povedal, da me ima rad. Bila sem v šoku. Ko so zapeli, sem valda zajokala in potem še presenečenje v hotelu ob 5. uri zjutraj, ko je bilo besedilo pripravljeno v okvirju - res prečudovito," je trenutke podoživljala Tjaša.

Jaku se je ideja o videospotu kot spominu na poroko zdela zelo dobra. "Velikokrat rad povem, da smo bili v dobi, ko so bile slike in albumi spomini. Potem smo imeli dobo telefonov, a to se sčasoma izgubi. Res sem hvaležen, da imamo mi to možnost, da lahko izdamo videospot, ki ostane za vedno," je povedal in dodal, da tudi njegov oče večkrat pogleda vse njihove videospote. Da imata zdaj nekaj posebnega in unikatnega, kar bo ostalo za vedno, pa je vesela tudi Tjaša.

Preberi še Firbci predstavljajo poročno pesem: Pred oltarjem sem pozabil besedilo

Njuno slavje se je odvilo sredi tedna, 22. julija. Oba sta si namreč želela poroke, a zaradi zasedenosti Jakove skupine z nastopi so vsi vikendi odpadli. "Našla sva kompromis, izbrala sva si datum, ki meni veliko pomeni. Že celo življenje me spremlja ta številka," je zaupala Tjaša in dodala, da sta imela v treh mesecih vse urejeno. "Malo sva s poroko sredi tedna razbila tabuje, da se ne smeš poročiti čez teden. Naj bo to spodbuda vsem, ki ne najdejo datuma, da se poročijo čez teden. Zakaj se ne bi poročil v sredo, ker vse dobiš na ta datum? Pa še vidiš, kdo od svatov si res želi priti na tvojo poroko. Najini so si vzeli prost dan, pa tega nisva prosila," je povedal Jaka. Na njuno poroko je bilo povabljeno 100 ljudi in prav vsi so prišli. "Zabavali smo se pa dlje, kot bi se v soboto," se je še pošalil glasbenik.

Julija sta se poročila, kmalu pa bosta postala tudi starša.
Julija sta se poročila, kmalu pa bosta postala tudi starša.
FOTO: osebni arhiv

Njuno ljubezensko pravljico bo kmalu dopolnilo malo bitjece, ki trenutno raste pod Tjašinim srcem. Novico o nosečnosti pa je Jaka izkoristil tudi za zaroko. "Ko sem izvedel, da bova postala ati in mami, sem se odločil, da bom to združil z zaroko. Da prihaja dojenček, sva se Tjašini mami odločila povedati, ko se je vrnila iz Francije. A Tjaša ni vedela, da jaz pripravljam nekaj več. Ko je mami dala pripravljeno škatlo s pozitivnim testom, bodijem in slikico, sem pokleknil in jo zaprosil. Mama je bila v šoku, škatla je bila na pol odprta, da ni še nič videla. Ko je malo prišla k sebi, pa je odprla škatlo in sledil je še en šok," je intenzivno razkritje opisal Jaka.

Kaj si o njiju mislijo drugi, ju ne zanima, saj sta skupaj preprosto srečna.
Kaj si o njiju mislijo drugi, ju ne zanima, saj sta skupaj preprosto srečna.
FOTO: osebni arhiv

Novico o zaroki sta tudi s svetom delila istočasno kot novico o prihajajočem družinskem članu. "Vseeno sva precej zasebna. Malo sva zadržna glede tega, želiva ohraniti nekaj zasebnosti. Kar deliva o naju, se zavestno odločiva," je odločitev o tem, da bi naredila več objav, komentirala Tjaša, Jaka pa je dodal: "Narediva premišljeno. Lahko bi naredila tisoč enih objav, a sva se odločila le enkrat to narediti." Do trenutka, ko bosta prvič postala starša, ju loči še nekaj mesecev, sama pa imata točno izdelano vizijo, kakšna mami in očka si želita biti. Kakšna? Preverite v spodnjem videu.

Ker sta javni osebi, ne gre mimo vprašanja, koliko bosta otroka izpostavljala na družbenih omrežjih. "Midva sva se odločila, da otroka do 18. leta ne bova kazala na družbenih omrežjih. Nikomur tudi ne bova pustila, da ga fotografira in objavlja. Zdi se nama, da mu do takrat pripada pravica, da se sam odloči, ali si želi biti izpostavljen ali ne. Ne moreva biti starša, ki odločata o vsem," je prepričana Tjaša, tudi Jaka pa je mnenja, da je tako prav. "Da ne bo potem začuden, zakaj so njegove slike vsepovsod in zakaj ga vsi poznajo. Sam bo šel po svoji poti in se odločal, ko bo dovolj star," je dodal pevec.

Se upaš zaljubiti pred kamero? Prijavi se v Otok ljubezni Adria. 

Za konec sta se zaljubljenca ozrla še nazaj na svojo preteklost, v kateri ne moremo mimo dejstva, da je Tjaša ljubezen nekoč iskala pred kamero. Njeno srce se v oddaji Sanjski moški takrat ni ogrelo za Gregorja Čeglaja, a če bi bil namesto njega tam Jaka, bi bila zgodba morda drugačna. Kako se spominja izkušnje in kako nanjo gleda njen mož? Več v zgornjem videu.

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KOMENTARJI6

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gongash
07. 09. 2026 10.13
Kaj si drugi mislijo ju ne zanima....zato se je pa objavlja na novicah a ne.
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+1
1 0
07. 09. 2026 10.06
Če kdo tole negativno komentira, mu res ni več pomoči.
Odgovori
+0
1 1
Uporabnik1556982
07. 09. 2026 10.03
Tisti, ki ima res srečo, da najdejo pravega partnerja, ki delujeta kot eno, se podpirata v najtežjih trenutkih in znata uživati skupaj v enakih aktivnosti, je zelo, zelo malo, morda 0,0001%..morda.. žal pa ob smrti enega od njiju, je za drugega konec življenja..ta drugi tudi kmalu umre.. morda v Sloveniji je nekaj parov..morda..
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+0
1 1
Paradox
07. 09. 2026 09.34
Ajme samopromocije. Sej, vsaj plačani so za promoviranje kogarkoli, ampak tole je pa nov nivo podna.
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+8
9 1
KaiC
07. 09. 2026 09.58
Sem moral pogooglat na spletu. Ne poslušam take glasbe in ne gledam takšnih oddaj, ampak kolikor vidim, sta obadva individualno v preteklosti že bila kolikor toliko medijsko izpostavljena.
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0 0
amigp
07. 09. 2026 09.32
Iz raziskav je razvidno, da se med poliže šele po cca. 2eh letih zveze. Želim jima vse dobro, konec koncev še pred nekaj desetletji sta se zakonca nemalokrat spoznala šele na poročni dan, pa so živeli in preživeli vsi
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+6
6 0
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