'Ljudje potrebujejo smeh, ta je kot nekakšna skupinska katarza'

Po seriji spletnih dogodkov, ki so se dogajali večinoma med lanskim koronskim zaprtjem, je KUD Kiks , v kateri je zbrana skupina stand-uperjev na čelu s Sašom Staretom , prvič v živo predstavila svojo predstavo Resnica ali laž? . V resnično najbolj lažnivem stand-up šovu, kot ga imenujejo sami, so se Sašu na odru kranjskega letnega gledališča gradu Khislstein pridružili Rok Bohinc, Nejc Šmit, Matjaž Peklaj, Aleš Novak, Anja Ramšak, Žan Papič in Dino Kapetanović .

"Nedavno smo imeli 25-urni maraton v stolpu Škrlovec v Layerjevi hiši. Bolj kot vprašanje, ali je to resnica ali laž, je na mestu, ali je bilo to pametno ali ne, haha. Pred epidemijo smo imeli enkrat letno maraton, dejstvo pa je, da se ti po deseti neprekinjeni uri malce 'zmečkajo' možgani in vse postane precej zabavno in zanimivo."

Večina omenjenih je svoje sledilce in navdušence na Facebooku zabavala vsak torek na spletnih dogodkih, živi prenos pa je zdaj zamenjal oder in živo občinstvo. Sašove domislice so tako komiki in komičarka žrebali in jih predstavili občinstvu, ki je uganjevalo in glasovalo. Ali so nore resnične zgodbe v bistvu pretkane laži, so torej skušali ugotoviti ostali tekmovalci in seveda celoten kranjski avditorij, ki se je moral vmes pošteno držati za trebuhe in paziti, da ni padel s plastičnih stolov.

"Nastopi še vedno niso takšni, kot smo jih bili vajeni prej. PCT-pogoji še vedno koga odvrnejo, da bi prišel na nastop, je manj ljudi, ne sme biti 100-odstotna zasedenost. Vseeno pa je bolje kot lani. A tako lani poleti kot zdaj, je super občutek, saj je smeh zelo pomemben in da se ljudje sprostijo. Katarzični skupinski trenutki," je prepričan Stare.

"Prej si se lahko vsak dan odločal, kam boš šel, zdaj pa ljudje nekako bolj prisotni in cenijo vsak naš nastop posebej. Ni več samo zaslon, nekateri so odkrili naravo in sočloveka, začeli so kulturne prireditve gledati skozi drugačne oči, kar nam je všeč," pa meni Matjaž.