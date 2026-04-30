Imeli so željo in voljo, da so vztrajali in igrali, pa čeprav so jih nekateri sprva gledali postrani in jim očitali, da so preveč 'razštelani'. A to jim je med drugim dalo tudi ime. Skupina Zvita Feltna danes velja za eno tistih, ki bo vedno poskrbela za dobro zabavo in fantje priznavajo, da so na to ponosni. Blaž Gec, Matic Leban, Theo Čebron in Žan Janežič so glasbeni kolegi, predvsem pa izjemno dobri prijatelji, kar se pozna tudi na odru. V POPkastu sta skrivnosti skupine razkrivala pevec Blaž in bobnar Matic.

Diplomirani zdravstveni delavec in učitelj športne vzgoje na odru

Večina slovenskih glasbenikov ima poleg nastopov in ustvarjanja glasbe še en dodaten, lahko bi rekli osnoven poklic in tudi pri članih Zvite Feltne ni nič drugače. "Jaz sem diplomirani zdravstveni delavec, nisem zastonj delal faksa," se je pošalil Matic in razkril, da čeprav se je zaradi glasbe res malo oddaljil od zdravstva, še vedno predava prvo pomoč. Blaž je na drugi strani učitelj športne vzgoje in zaradi poklica mora zdaj delati tečaj za bolničarja, a mu Matic kot predsednik izpitne komisije nikakor ne želi razkriti izpitnih vprašanj. "Tukaj pade naša bendovska zaveza," je bil malo užaljen Blaž, a se je Matic znašel: "Prva pomoč je zelo pomembna in če se meni na odru kaj zgodi, se želim zanesti nate."

Gosta POPkasta sta bila Blaž Gec in Matic Leban iz Zvite Feltne. FOTO: Damjan Žibert

Z leti vztrajnosti so postali sinonim za dobro zabavo

Čeprav so na sceni že 20 let, so na priljubljenosti gradili počasi, a ljudje skupino danes pogosto označujejo kot sinonim za dobro zabavo. Ali kdaj čutijo pritisk, da morajo upravičiti pričakovanja? "To ni pritisk. Ljudje vejo, kaj od nas pričakovati in to je dobra zabava. Smo drugačen bend kot kakšen drug izvajalec, ko greš prav poslušati samo glasbo. Na naš nastop prideš na žur," je povedal Matic in dodal: "Imamo se fenomenalno. Tudi mi na odru se zabavamo, kar pomeni, da to ni le nastop za občinstvo." A kot še enkrat poudarja Blaž, jim to ni uspelo čez noč. "Potrebno je veliko časa, da se ustvari takšno prepričanje, ampak odkar se je ustvarilo takšno prepričanje, nam je lažje. Zdaj to za nas velja že par let," je povedal.

Blaž Gec in Matic Leban (Zvita Feltna) Damjan Žibert

Blaž Gec in Matic Leban (Zvita Feltna) Damjan Žibert

Blaž Gec in Matic Leban (Zvita Feltna) Damjan Žibert

Blaž Gec in Matic Leban (Zvita Feltna) Damjan Žibert

Blaž Gec in Matic Leban (Zvita Feltna) Damjan Žibert

Blaž Gec in Matic Leban (Zvita Feltna) Damjan Žibert













'Nikoli se ne dogovorimo, kakšen bo vrstni red pesmi, čutimo se'

Po toliko letih skupnega ustvarjanja so fantje pravi prijatelji, ki se tako dobro poznajo, da čutijo, katero pesem bodo zaigrali naslednjo. "Mi se nikoli ne dogovorimo, kakšen bo vrstni red pesmi. V večini primerov niti ne, katero pesem bomo zaigrali prvo. Pridemo na oder, Žan pove, katero bomo šli in gas," je zaupal pevec in dodal, da so zdaj že tako uigrani, da se čutijo, katera pesem sledi. "Zadnje vaje smo imeli pet, šest let nazaj. Vaje imamo kar na odru," je v smehu razkril bobnar, Blaž pa je dodal: "Gledamo se 100-krat na leto na nastopih, ko smo dobre volje, zakaj bi se na vajah gledali slabe volje. Ko smo se nazadnje dobili, smo vadili 15 minut, potem pa naprej klepetali in kakšnega spili."